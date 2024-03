A cuki, a rejtélyes, a sztár: ők a kedvenc filmes nyulaink

Space Jam – Zűr az űrben (1996)

Ha már a rajzolt nyúlsztárokról esett szó, akkor itt a helye a listánkon minden idők leghíresebb animációs nyulának, Tapsi Hapsinak is. Az ő bolondos kalandjait a legtöbb esetben a televízióban élvezhették-élvezhetik a nézők, de azért a filmvászonra is eljutott néhányszor. A legemlékezetesebb alkalommal pedig még maga Michael Jordan és Bill Murray oldalán is kosarazott!