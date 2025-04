"Felismerhetetlen" - Sokkoló, mit művelt magával Jenna Ortega - Fotó

Jenna Ortega elkápráztatta és egyben megdöbbentette a rajongókat a nevadai Las Vegasban megrendezett CinemaConon. A 22 éves színésznő feltűnő és megváltozott megjelenésével azonnal a figyelem középpontjába került.

Jenna Ortega szőke szemöldökkel jelent meg a rendezvényen

Forrás: Getty Images North America

Jenna Ortega felismerhetetlenné vált

Jenna Ortega lila blézert, minishortot, egy elegáns, több mint 1000 dolláros Versace inget és lila szatén magassarkút viselt a State of the Industry és a Lionsgate bemutatóján. Egy valami azonban a szettjén kívül szemet szúrt mindenkinek... A színésznőn a legfeltűnőbb az új, szőkített szemöldöke volt, amely markáns kontrasztot képezett sötét hajával. A Vogue magazin ezt a drámai változást így kommentálta: "felismerhetetlenné vált".

Jenna Ortega a CinemaConon

Forrás: Getty Images

Nemrégiben üvegruhát viselt

A Wednesday című Netflix-sorozat sztárja, nemrégiben a The Late Show with Stephen Colbert műsorban nem csak különleges ruhakölteményével, hanem humorával is nagy feltűnést keltett. Jenna Ortega vörös, rózsa formájú, üvegdarabokból álló miniruhában jelent meg, amely az Oscar de la Renta 2025-ös őszi kollekciójából való. „Nem fogok hazudni, a darabok a a fenekemet bökdösik” - árulta el akkor a viseletéről a színésznő.