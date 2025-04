Penn Badgley megkönnyebbülten búcsúzik Joe Goldbergtől: aggasztja, hogy akarata ellenére karaktere szimpatikussá vált

Ahogy megírtuk, április 24-én debütált a You (Te) 5. évada a Netflixen. Ez az évad egyben a befejezése is Joe Goldberg történetének. A karakter megtestesítője Penn Badgley örül, hogy vége a pszichothrillernek.

Charlotte Ritchie, mint Kate Lockwood, Penn Badgley, mint Joe Goldberg a You 5. évadában

Forrás: Northfoto

Penn Badgley boldogan válik meg Joe Goldbergtől

A Netflix egyik legismertebb pszichothrillere, a You 2018-as bemutatása óta fokozatosan vált a streaming platform egyik meghatározó sorozatává. A Caroline Kepnes regényein alapuló történet egy karizmatikus, ám veszélyesen megszállott sorozatgyilkos, Joe Goldberg életét követi nyomon. A karaktert öt évadon át Penn Badgley formálta meg, akinek nevét korábban a Gossip Girl tette ismertté a nagyközönség számára. Április 24-én debütál a záró, ötödik évad, amellyel nemcsak Joe története ér véget, de Badgley is végleg búcsút int a szerepnek. A színész egy interjúban osztotta meg gondolatait a sorozat lezárásáról és az általa játszott karakter hatásáról. „Az, ahogy ez a sorozat játszadozik azzal a kérdéssel, hogy miként jutalmazzuk meg a rossz embereket, ma már nem olyan játékos kérdés, mint nyolc-tíz évvel ezelőtt” – fogalmazott Badgley. Hozzátette: „Ez most sokkal nagyobb téttel jár, és örülök, hogy nem fogunk tovább játszani vele. Emiatt nagyon örülök, hogy véget ért.” A színész elismerte, hogy a karakter szimpatikussága mindig is aggodalommal töltötte el, és igyekezett minden évadban elkerülni, hogy Joe-t bármilyen formában pozitív fényben tüntessék fel. Badgley következetesen arra törekedett, hogy Joe-t minél kevésbé szimpatikusan jelenítse meg, reflektálva a karakter erkölcsi torzulásaira.

A végjáték New Yorkban: Joe-t tovább kísérti a múltja

Az utolsó évadban Joe visszatér New Yorkba feleségével, Kate Lockwooddal (Charlotte Ritchie), valamint fiát, Henryt is visszakapja. A felszínen megteremtett családi idill azonban nem elég ahhoz, hogy elmenekülhessen a múltja elől. A Netflix ígérete szerint Joe „olyan helyzetekkel fog megküzdeni, amelyek arra kényszerítik, hogy szembeszálljon tettei következményeivel”, és hogy számot vessen azzal, aki volt és akivé válni szeretne. A színész szerint a sorozat alkotói gondos munkával dolgozták ki Joe történetének lezárását. Mint mondta, biztos benne, hogy a készítők végül a „legjobb véget” választották Joe-nak.