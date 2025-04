Sürgősen kórházba szállították a királyi család tagját: közleményt adott ki a palota

Szonja norvég királynét húsvéthétfőn este sürgősen kórházba szállították, miután légzési nehézségei voltak. A norvég királyi palota kedden hivatalos közleményben tudatta, hogy a királynő állapota stabil, de a következő napokban nem vesz részt nyilvános eseményeken.

Szonja norvég királyné húsvéthétfőn lett rosszul

Forrás: Getty Images

Mentőhelikopter szállította vizsgálatra Szonja norvég királynét

„Őfelségét a királynét ma este légzési nehézségek miatt vizsgálatra szállították a Nemzeti Kórházba. A királynőért helikopter ment a Sikkilsdalenben lévő hercegi kúriából, ahol a királyi pár a húsvéti ünnepeket töltötte” – áll a norvég udvar által kiadott közleményben.

A palota szerint a 87 éves királynő állapota kielégítő, azonban a jövő hétig lemond minden hivatalos kötelezettséget. Szonja királyné az év elején pacemakert kapott, a műtétet sikeresen elvégezték. Az utóbbi hetekben részt vett több hivatalos eseményen is.

A királyné férje, a 88 éves Harald norvég király jelenleg Európa legidősebb uralkodója. Az elmúlt évben ő is súlyos fertőzéssel küzdött, malajziai látogatásán kórházba is került, azóta pedig pacemakert ültettek be neki. Az uralkodó mankóval közlekedik, de közölte: nem kíván lemondani tisztségéről.

Botrányok a norvég királyi családban

A norvég királyi család az utóbbi időben többször is a címlapokra került. A trónörökös, Haakon herceg mostohafia, Marius Borg Hoiby tavaly augusztusban került a rendőrség látókörébe, miután bántalmazta volt barátnőjét, és azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a ruháit. A fiatal férfi nem rendelkezik hivatalos királyi címmel.

Mette-Marit koronahercegnő, Haakon felesége, 2018 óta küzd krónikus tüdőbetegséggel (tüdőfibrózissal), ami miatt hosszabb betegszabadságokat volt kénytelen kivenni. A tervek szerint jövőben kevesebb hivatalos megbízatást vállal.

Martha Louise hercegnő, a királyi pár lánya, szintén visszavonult minden hivatalos szerepköréből, miután bejelentette eljegyzését Durek Veretttel, egy amerikai sámánnal. A döntés hatalmas botrányt okozott Norvégiában.