Bosszú vagy családi hagyomány? Vilmos herceg 4 exbarátnőjét is meghívta az esküvőjükre

Minden esküvőnek megvan a maga kis botránya. A torta leborul, a menyasszony rokona túl sok pezsgőt iszik, vagy valaki exekről kezd el beszélni, pont a vacsora közben. De ha te vagy a brit trón várományosa, Vilmos herceg, és az exbarátnőid is jelen vannak, miközben te örök hűséget fogadsz a leendő királynénak – na, az már egy másik szint.

Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvője

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg meghívta 4 exbarátnőjét az esküvőjére − Mit gondol erről Katalin hercegné?

A Daily Mail nemrég újra elővette Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es álomesküvőjének egyik legpikánsabb részletét: négy exbarátnő is ott volt a meghívottak között, méghozzá nem is diszkréten a hátsó sorban, hanem eléggé szem előtt.

És bár Katalin valószínűleg a mosolygás arisztokrata magasiskoláját járta végig, azért feltételezhetjük, hogy nem ujjongott belül attól, hogy az oltárhoz vezető út mentén a volt szerelmek mosolyogtak vissza rá.

A herceg, aki nem felejt – Semmit

A meghívottak között ott volt:

Jecca Craig, akit Vilmos talán sosem tekintett igazán exnek,

Arabella Musgrave, akit egy nyári románc után hagyott ott,

Olivia Hunt, az egyetemi évek kellemes emléke,

Rose Farquhar, Vilmos „első igazi” barátnője, akivel még a tinédzser éveiben járt.

Ez az a pont, amikor minden átlagos menyasszony felszisszen: miért kell ennyi emlékeztető az esküvő napján?!

A brit sajtó természetesen már akkor is kíváncsi volt a furcsa meghívólistára. A Daily Mail szerint az udvari etikettnek semmi köze nem volt hozzá – inkább személyes döntés volt, méghozzá nagyon is tudatos. Egy, a palotához közel álló forrás azt mondta:

„Ez Vilmos személyes döntése volt. Mindegyikükkel baráti kapcsolatot ápolt, és úgy gondolta, természetes, hogy ott legyenek.”

Katalin hercegné reakciója

Katalin hercegné mindig is kiválóan kezelte a nyilvánosságot – nem véletlenül vált a monarchia egyik legnépszerűbb tagjává. De mit gondolhatott aznap, mikor a fehér ruhában, királynéi eleganciával elhaladt a padsorok között, ahol négy nő is ott ült, akik már tudják, hogyan néz ki a férje ruha nélkül?

Nos, ha volt is benne némi feszültség, azt ügyesen leplezte. Sőt, a Glamour UK szerint Katalin kifejezetten kedves volt az exekhez, mosolygott, beszélgetett, és úgy tűnt, tényleg nem zavarta a dolog. És azt se felejtsük el, hogy az ő múltjából is jelen volt 2 exe is az esküvőn.