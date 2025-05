Egy beszélgetés során fakadt ki Ben Affleck: elmondta, hogy kibírhatatlan, amin át kellett mennie

Ben Affleck a This Past Weekend With Theo Von című podcastban beszélt arról, látta, ahogy Britney Spears a hírnév árnyoldalaival küzd, és hozzátette, teljesen megérintette az énekesnő szenvedése. Elmondása szerint a paparazzók zaklatása valóban túlmegy minden határon és ez különösen nagy gondot okoz, szinte kibírhatatlan, ha olyan embert vesznek célba, aki amúgy is mentális gondokkal küzd.

Ben Affleck tudja, milyen, ha minden lépését lesik

Forrás: Variety

Ben Affleck: „Nagyon együtt éreztem Britney Spearsszel”

„Réges-régen, évekkel ezelőtt nagyon együtt éreztem Britney Spearsszel” – mondta Affleck, és azokra az időkre utalt, amikor a popsztárt folyamatosan követték a fotósok, miközben láthatóan súlyos belső válsággal küzdött. „Mert emlékszem, úgy tűnt… mintha ezek az emberek követnék őt egy olyan időszakban, amikor valószínűleg nehézségei voltak. Persze, ez nem biztos...” - tette hozzá, ahogy azt is, hogy annak ellenére, hogy Spears egyszer azt állította, csókolóztak, személyesen nem ismerik egymást. „Nem ismerem. De azt tudom, hogy milyen, ha az ember gondokkal küzd és emellett még állandóan figyelik is” - mondta, és arról is beszélt, hogy a hírességekkel a média nagyon kegyetlen. „Ez egyfajta kollektív kegyetlenség, mint ha a látogatók az állatkertben bottal piszkálnák vagy kővel dobálnák a tigriseket” - vélekedik. A hírességekről készített bosszús vagy frusztrált képek sokszor provokáció eredményei: „Csak a morgó állatot látod” – fogalmazott Ben Affleck.