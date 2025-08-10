Papot hívott apja Chad Michael Murray halálos ágyához: a sorozatsztár belső vérzéssel került kórházba

Chad Michael Murray a Már megint nem férek a bőrödbe című új film sajtókörútján idézte fel tinédzserkori halálközeli élményét. Elmondta: 15 éves korában bélcsavarodása volt, ami súlyos belső vérzést okozott nála. „Majdnem meghaltam, konkrétan a halálos ágyamon feküdtem” – fogalmazott.
Chad Michael Murray elmondta, több mint két hónapig kezelték kórházban, több műtéten esett át, és ezalatt többször elvesztette az eszméletét, valamint rengeteget fogyott. Állítása szerint vérének 50 százalékát elvesztette a belső vérzések miatt, apja már egy pappal is beszélt, hogy adja fel neki az utolsó kenete. Életét nővére, Sandy mentette meg, aki vért adott neki − írja a TMZ.
Néhány évvel a felépülését követően Murray olyan sorozatokban kapott szerepet, mint a Szívek szállodája, a Dawson és a haverok és a Tuti gimi. A színész ma már teljesen alkoholmentes életet él és egészségesen étkezik, mert – ahogy mondja – „nem akarja újra kórházban végezni”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.