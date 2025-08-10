Papot hívott apja Chad Michael Murray halálos ágyához: a sorozatsztár belső vérzéssel került kórházba

Chad Michael Murray a Már megint nem férek a bőrödbe című új film sajtókörútján idézte fel tinédzserkori halálközeli élményét. Elmondta: 15 éves korában bélcsavarodása volt, ami súlyos belső vérzést okozott nála. „Majdnem meghaltam, konkrétan a halálos ágyamon feküdtem” – fogalmazott.

Chad Michael Murray 15 évesen komoly beteg volt

Chad Michael Murray kis híján belehalt a bélcsavarodásba

Chad Michael Murray elmondta, több mint két hónapig kezelték kórházban, több műtéten esett át, és ezalatt többször elvesztette az eszméletét, valamint rengeteget fogyott. Állítása szerint vérének 50 százalékát elvesztette a belső vérzések miatt, apja már egy pappal is beszélt, hogy adja fel neki az utolsó kenete. Életét nővére, Sandy mentette meg, aki vért adott neki − írja a TMZ.

A betegsége után életmódot váltott

Néhány évvel a felépülését követően Murray olyan sorozatokban kapott szerepet, mint a Szívek szállodája, a Dawson és a haverok és a Tuti gimi. A színész ma már teljesen alkoholmentes életet él és egészségesen étkezik, mert – ahogy mondja – „nem akarja újra kórházban végezni”.