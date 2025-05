Sarolta hercegnő egy igazán kedves becenevet kapott iskolatársaitól – olyat, amire talán nem is gondolnánk, ugyanis nem a „hercegnőnek” szólítják.

Ezt biztos nem gondoltad: így becézik az iskolában Sarolta hercegnőt

Forrás: AFP

Sarolta hercegnőt Katalin is így hívja

Vilmos herceg és Katalin hercegné mindent megtesznek azért, hogy 10 éves lányuk a lehető legátlagosabb gyerekkort élhesse. Az iskolában hivatalosan Charlotte Cambridge néven ismerik, ám barátai egy másik néven szólítják őt: Lottie Wales. Ez a név játékosan utal szülei hivatalos címeire, amelyeket II. Erzsébet királynő halála után Károly király ruházott rájuk. Úgy tudni, azonban nemcsak az iskolában használják ezt a becenevet a hercegnőre. Egy észak-írországi királyi látogatás során Laura-Ann influencer egy séta alkalmával találkozott Katalin hercegnével. A 30 éves, Belfastban részmunkaidőben ingatlanügynökként dolgozó nő a Windsor Parkban futott össze a hercegnével és Vilmossal, a találkozást pedig megörökítette az Instagram-oldalán. A beszélgetés során Katalin nagyo kedves volt: „Megkérdezte, hány éves Bertie, én pedig azt válaszoltam, hogy négy. Mire ő azt mondta: ‘Ó, egyidős Lottie-val’. Így nevezte őt – Lottie-nak!” – mesélte az influencer a közösségi oldalán.

Több beceneve is van

Katie Nicholl, a Vanity Fair királyi tudósítója arról is beszámolt, hogy Saroltát otthon néha „Mignonette”-nek is hívják, ami franciául „aranyost” jelent. Emellett harcias természetéért a „harcos hercegnő” becenevet is kiérdemelte.