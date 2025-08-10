Katy Perryt cserbenhagyta és megalázta Orlando Bloom: "kimutatta a foga fehérjét a színész"

A bennfentesek szerint Katy Perry „cserbenhagyottnak és megalázottnak” érzi magát, miután volt jegyese, Orlando Bloom nyilvánosan reagált a közte és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök közötti állítólagos románcra.

Orlando Bloom és Katy Perry júniusban szakítottak

Orlando Bloom kinevette Katy Perryt

A pletykák azt követően indultak, hogy Katy Perryt a montreali Le Violon étteremben látták vacsorázni Justin Trudeau-val, majd két nappal később a politikus a városban adott koncertjén táncolt és énekelt a tömegben. Később a The Onion szatirikus hírportál viccelődött a romantikus találgatásokon, és egy szemmel láthatóan mesterséges intelligencia által készített fotót osztott meg az Instagramon, amelyen Orlando randevúzik Angela Merkel volt német kancellárral. A Karib-tenger kalózai sztárja láthatóan megértette az utalást, és tapsoló kéz emojikkal kommentelte a posztot.

Az énekesnőt megbántotta exe

Az OK! magazin forrása szerint „Katy úgy érzi, Orlando cserbenhagyta és megalázta, de most legalább biztos benne, hogy nem ő volt a megfelelő ember számára. Kimutatta a foga fehérjét, így ezzel nem csak a kapcsolatuknak, hanem a barátságuknak is befellegzett. Katy remélte, hogy mindketten érettebben kezeli a szakítást, ezért nagyon csalódottnak érzi magát” − nyilatkozta.