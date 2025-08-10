Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 10., vasárnap Lőrinc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gúnyolódás

Katy Perryt cserbenhagyta és megalázta Orlando Bloom: "kimutatta a foga fehérjét a színész"

gúnyolódás Katy Perry Orlando Bloom
Orlando Bloom gúnyos reakciója felzaklatta az énekesnőt, miután Katy Perry a pletykák szerint Justin Trudeau-val került romantikus viszonyba. A színész reakciója Katynek nagyon rosszul esett, így nem csak a kapcsolatnak, a barátságnak is vége közöttük.

A bennfentesek szerint Katy Perry „cserbenhagyottnak és megalázottnak” érzi magát, miután volt jegyese, Orlando Bloom nyilvánosan reagált a közte és  Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök közötti állítólagos románcra.

Orlando Bloom és Katy Perry júniusban szakítottak
Orlando Bloom és Katy Perry júniusban szakítottak
Forrás: Getty Images North America

Orlando Bloom kinevette Katy Perryt

A pletykák azt követően indultak, hogy Katy Perryt a montreali Le Violon étteremben látták vacsorázni Justin Trudeau-val, majd két nappal később a politikus a városban adott koncertjén táncolt és énekelt a tömegben. Később a The Onion szatirikus hírportál viccelődött a romantikus találgatásokon, és egy szemmel láthatóan mesterséges intelligencia által készített fotót osztott meg az Instagramon, amelyen Orlando randevúzik Angela Merkel volt német kancellárral. A Karib-tenger kalózai sztárja láthatóan megértette az utalást, és tapsoló kéz emojikkal kommentelte a posztot.

Az énekesnőt megbántotta exe

Az OK! magazin forrása szerint „Katy úgy érzi, Orlando cserbenhagyta és megalázta, de most legalább biztos benne, hogy nem ő volt a megfelelő ember számára. Kimutatta a foga fehérjét, így ezzel nem csak a kapcsolatuknak, hanem a barátságuknak is befellegzett. Katy remélte, hogy mindketten érettebben kezeli a szakítást, ezért nagyon csalódottnak érzi magát” − nyilatkozta. 

Orlando Bloom és Katy Perry júniusban közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy a kapcsolatuknak vége, lányukat közösen neveik ezután is. Katy korábban a Call Her Daddy podcastban beszélt arról, hogy párterápián is részt vettek. A pár 2017 áprilisában már egyszer szakított, majd 2018 elején, prágai utazásuk során jöttek össze újra.

A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

Egy friss életrajzi könyv olyan dolgokat állít Sarah Fergusonról, amit elképzelni is nehéz. András herceg egykori felesége állítólag óriási lakomákat tartott, folyton költekezett, és milliós tartozásokat halmozott fel. A mű szerint a pazarlás és a pénzügyi fegyelem teljes hiánya kísérte a hercegné házasságát, úgy élt II. Erzsébet menyeként, mint egy „VII. Henrik korabeli disznó".

A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

Oroszlántámadás és rekonstrukciós műtétek tucatjai törték kis híján derékba karrierjét: 68 éves lett Melanie Griffith

Melanie Griffith karrierje és magánélete sem mentes a valódi drámától – elég csak a Roar forgatására gondolni.

Oroszlántámadás és rekonstrukciós műtétek tucatjai törték kis híján derékba karrierjét: 68 éves lett Melanie Griffith

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

Először beszél az apjával való kapcsolatáról az eltitkolt nő. Soha nem látott oldaláról ismerhetjük meg Freddie Mercuryt.

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu