2025. aug. 10., vasárnap

Csillogj úgy, mint egy diszkógömb! Csillámpermet, hogy kitűnj a tömegből

Shutterstock - LightField Studios
Hajdú Viktória
2025.08.10.
Egy fújás, és máris fény vagy az éjszakában. De mi is az a csillámpermet, amiért a fél internet odavan?

Ha eddig azt hitted, hogy a csillámpor csak az óvodai barkácsasztalra való, akkor üdv a 2025-ös beauty-univerzumban, ahol minden második Insta-storyban csillog egy váll, kulcscsont vagy legalább egy boka. A csillámpermetek nemcsak trendik, hanem konkrétan visszaverik a napfényt, mint egy jól pozicionált napernyő Mykonoson.

A fesztiválok legnagyobb sztárja most a csillámpermet
Forrás: Shutterstock

Csillámpermet, hogy te legyél a fesztiválok fénypontja

Ne a műmájer ragyogásra gondolj! Ezek a permetek nem az a szilveszteri túlélőszettből maradt flitteres katasztrófák, hanem finoman irizáló, illatos, érzéki csodák, amik egy fújással simogatják meg az önbizalmad. Mintha csillagporral öntött volna le a saját személyi stylistod, miközben egy egzotikus parfümfelhőbe burkol. A legtöbb termék ugyanis nemcsak csillog, hanem istenien is illatozik – kókusz, rózsa, friss nyári jegyek – minden, amitől úgy érzed, hogy épp egy divatos strandklub VIP-zónájában ejtőzöl.

Mutatjuk a legmenőbb csillámpermeteket, amik most mindent visznek

Lush Super Milk csillámpermet

Lush Super Milk csillámpermet 260g 9190Ft
Forrás: LUSH

A Lush nem viccel, ha illatokról van szó és a Super Milk ezt is tudja: vegán, tejfehér csoda, ami hidratál és úgy csillog, mintha tündérek keverték volna. Aki egyszer kipróbálja, rendszerint véletlenül túlfújja magát – mert az illat annyira, de annyira jó.

The Body Shop Coconut Bronze csillámló szárazolaj

The Body Shop Coconut Bronze csillámló szárazolaj 100ml 8590Ft
Forrás: The Body Shop

Ha a kókusz illatú nyár az álmod, ez az aranyfényű olaj neked való. Nem ragad, nem tapad – csak selymes fényt ad és úgy nézel ki tőle, mintha frissen jöttél volna egy Karib-szigeteki fotózásról.

Balea Csillámló testpermet Summer Island 

Balea Csillámló testpermet Summer Island 200ml 1399Ft
Forrás:  dm.hu

Ha drogériás, mégis menő opciót keresel, a Balea Summer Island megment. Kókuszillat, csillogás, és nyári hangulat egy flakonban – ennyi pénzért konkrétan ajándék.

Notino Olival Rose Gold

Notino Olival Rose Gold 50ml 7750Ft
Forrás: Notino

A „rose gold” most nemcsak a telefonod színe lehet – ez a testpermet konkrétan rózsaaranyban fürdet. Egyszerre romantikus és szexi, pont, mint te egy szombat esti buliban.

DIOR J’adore Les Adorables Golden Gel

DIOR J’adore Les Adorables Golden Gel 100ml 31 290 Ft
Forrás: Douglas

És akkor itt a csúcskategória: a Dior aranygélje nemcsak egy testápoló – hanem egy életérzés. Krémes, illatos és gyöngyházfényű – olyan, mintha egy luxus spa és egy diszkógömb közös gyermeke lenne.

