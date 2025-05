Brooke Shields nem hallgat tovább – A színésznő 60 éves lett és őszintébb, mint valaha – GALÉRIA

Öregedni nőként – főleg a kamerák előtt

A Brooke Shields is Not Allowed to Get Old című Netflix-projekt már címében is provokatív. És valós. Egy olyan világban, ahol a nőket 40 felett már láthatatlannak bélyegzik, Shields 60 évesen a képernyőn marad – nem ráncfelvarrással, hanem gondolatokkal. Mert az igazi visszavágás nem egy új szerep. Hanem az, hogy nem hagyja, hogy mások meséljék el az ő történetét.