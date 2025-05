Így néznek ki ma a Dirty Dancing sztárjai: vajon rájuk ismersz? - GALÉRIA

A 80-as éveket jellemezte egy pár ikonikus táncos film, mint a Gumiláb, a Flashdance és a Hírnév. A magyar emberek többségének emlékezetében azonban mégis a Dirty Dancing, azaz a Piszkos tánc viszi a prímet. A varázsát, ami miatt ennyire bevésődött az emlékezetekbe, nem pusztán a minőségi és látványos táncjelenetek adták, hanem a dialógusok is — aminek egy-egy mondata a mai napig visszacseng a fülekben.

A Dirty Dancing csinos tánctanárnője volt férjével, Richard Marxszal

A Dirty Dancing szereplői emlékezetessé váltak, akik brillíroztak a rájuk osztott szerepben. Patrick Swayze-ről és Jennifer Greyről ódákat zenghetnénk. Egyszerűen Patrick Swayze fiatalon sugározta a nyers és kérlelhetetlen férfienergiát, ami mellett nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, ha ezt a filmet szemléljük, amire rákontráz Jennifer Grey nőiessége, ami fokozatosan tette széppé és szimpatikussá a karakterét, ha első ránézésre nem is volt egy tipikus, megtestesült női ideál. De vajon mi történhetett a csinos tánctanárnővel, Pennyvel? Róla már kevesebb szó esik, pedig ő volt az, aki rávette a Grey által alakított Babyt, hogy lépjen be a csapatba, tanuljon meg táncolni, és mutassa meg magát a nagy előadáson. Hogy mit csinál ma? Azt is eláruljuk.

A Dirty Dancing csinos tánctanárnője, Penny napjainkban

Cynthia Rhodes 1956-ban született Nashville-ben. A színésznő karrierje a 80-as években kezdett el rohamtempóban száguldani. Legemlékezetesebb filmjei közé tartozik a Flashdance és a Stayin Alive című zenés-táncos film. Ezek után következett többek között 1987-ben a Dirty Dancing is. A sikeres mozi után is folytatta a táncos- és énekesnői karrierjét, de a nagy áttörés és a siker elkerülte. A 90-es évektől el is tűnt a nyilvánosság elől. 1989-ben megházasodott, és hozzáment Richard Marx énekeshez, akitől végül 2014-ben vált el. Huzamos ideje csend uralkodik körülötte, de nem kell aggódni – visszavonultan él, rivaldafénymentes boldog életet. 1990-ben határozta el, hogy visszavonul, és a gyerekeinek szenteli az életét.

Érdekességek

A Dirty Dancing zenéje: Bill Medley és Jennifer Warnes duettje, az (I’ve Had) The Time of My Life Oscar-díjat kapott.

A 4,5 millió dollárból forgatott alkotás 214 millió dollárt kaszált.

Dirty Dancing 2025: már 2020-ban bejelentették, hogy jön az eredeti mozi folytatása a főszereplő Jennifer Grey-jel. A filmet idén nyárra ígérték a készítők, de azóta sem érkezett meg a mozikba és nem sokat árulnak el arról, hogy valóban készül-e a folyatás.

