Így tudsz bejutni ingyen a Dunakanyar összművészeti fesztiváljának koncertjeire

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A ZENE OÁZISA A NAGYMAROSI DUNA-PARTON, 4 SZÍNPADON TÖBB MINT 40 ZENEI PROGRAM

A fesztivál visszatérő sztárja Dzsúdló, aki elképesztő energiájával és közvetlen, őszinte stílusával minden alkalommal leveszi a lábáról a rajongókat, de fellép a szintén közönségkedvenc Elefánt, Analog Balaton, Bëlga, Blahalouisiana, Bohemian Betyars és az Esti Kornél.

A fesztiválon először debütál a Z generációt mágnesként vonzó DESH, aki látványos show-t hoz Nagymarosra, valamint a Hundred Sins, aki egy ütős dj settel lepi meg a közönséget. A 4S Street is elsőbálozó a Dunakanyarban, nem úgy, mint a rap belevaló figurái, Co Lee, Sisi és Lil Frakk hármasfogata. A zárónapot a Fiúk és a Hakumba örömzenélését követően a Quimby koncertje koronázza meg, de táncház is gazdagítja a programot.

Lenkke_ a fesztivál vízparti, vadregényes helyszínén fog fellépni. A Palo Canto is a Duna-parti színpadra érkezik, lágy, dallamos, organikus technoval koronázzák meg a naplementében fürdő Dunakanyar fantasztikus látványát. Elektronikus zenei produkciók, ambient live performace-ok is színesítik a kínálatot. Életre kel a HangPart, ahol a zene és a természet összefonódik, fellép IAMYANK, Bartha Márk, Labus Gida, Monochron, Peter Adam, valamint a Techno Műhely csapata. A zárónapon OIEE áll a dj pult mögé, ő szállítja a katarzist a fesztivált záró bulin. A nemzetközi színtérből Szlovákiát az elragadó énekesnő Erika Rein képviseli, Lengyelországból két izgalmas formáció is érkezik, a budapesti Haldamas és a krakkói Hulajdusza zenekar együtt állnak színpadra, de érkezik a lengyel indie-pop duó, YASNO. is, valamint a cseh dj, zenei producer Nill Garçon.

VARÁZSLATOS SZÍNHÁZI ÉS UTCASZÍNHÁZI PRODUKCIÓK: KONCERTSZÍNHÁZ, KORTÁRS TÁNC, TŰZ & UV-LED SHOW, VR SZÍNHÁZ

A fesztivált a Nemzeti Színház Ázott hajában hét halott bogár ragyog című produkciója nyitja július 2-án. Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni belső világa elevenedik meg a Vecsei H. Miklós és a QJÚB koncertszínházi előadásában. Másnap a besztercebányai Divadlo Štúdio tanca kortárs tánc előadása, a re-member lesz látható. A prágai 420PEOPLE társulat július 4-én érkezik Nagymarosra. A Why things go wrong című táncelőadás az emberi viselkedés erkölcsi és etikai kihívásokkal teli természetét vizsgálja. A krakkói Teatr Groteska "Windows" című előadása a vizuális színház egyedi világába kalauzol. A darab központi témája az otthon, arról szól, hogyan próbálunk gyökeret verni egy bizonytalan, folyton változó világban, valamint az otthon varázslatos értékéről, ami az életünk középpontjává válik.