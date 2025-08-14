Hol nyaralnak idén a sztárok? – Pihenés a luxus jegyében

Privát repülőgéppel, helikopterrel vagy jachttal – így érkeznek a legfelkapottabb sztárok nyaralásuk helyszínére, és legtöbbször privát bejáraton keresztül lépnek be a szállodába. Egyesek jachtot bérelnek, mások penthouse lakosztályba jelentkeznek be, van, aki az aktív, és vannak, akik a passzív nyaralásra esküsznek.
Kendall Jenner a francia Riviéra egyik legdrágább és legexkluzívabb városából, Saint-Tropez-ból adott hírt magáról a közösségi oldalán. A fotókon koktélbárban látható, amint egy egyedi méregdrága luxustáskát egyensúlyoz a fején. A kiegészítő értéke közel 75 ezer dollár, azaz csaknem 25 millió forint.
Taylor Swiftet és Emily Bluntot idén nyáron az olaszországi Comói-tónál kapták lencsevégre, de Olaszországból posztolt fotókat Kourtney Kardashian is. Lánya, Penelopé 13. születésnapját ünnepelték egy exkluzív szállodában – a party a családtól megszokott luxusban telt egy helyi hotelben, tűzijátékkal, lufikkal, tortával és természetesen sok-sok ajándékkal.
Jason Statham és menyasszonya, Rosie Huntington-Whiteley a csodálatos Positanóból jelentkeztek be Instagramon. A Villa Treville-ben szálltak meg, ahol egy éjszaka egy főnek a 600 ezer forinthoz közelít. Tekintve, hogy Statham vagyonát körülbelül 100 millió dollárra becsülik, az összeg valószínűleg nem fog túlzottan hiányozni a családi kasszából.
Míg Paris Hilton férjével és gyermekeivel június végén töltött varázslatos napokat egy luxusjachton Szardínia szigetén, addig Hailey Bieber retró stílusú, sárga-fehér tervezői bikiniben pózolt Mallorcán. A szettet egy fekete-fehér pöttyös fejkendővel, sötét napszemüveggel és arany ékszerekkel egészítette ki. Férje, a popsztár Justin Bieber saját Instagram oldalára posztolt kettejükről egy szerelmes közös fotót, mellyel egyértelműen utalt arra, hogy közöttük minden a legnagyobb rendben van.
Leonardo DiCaprio – aki nemsokára egy 14 emeletes izraeli szállodát építtet Herzlija városában – az idei nyaralásra párjával, Vittoria Cerettivel és barátjával, a szintén színész Tobey Maguire-rel utazott. A francia Riviérán kapták őket lencsevégre – DiCaprio fehér pólót és terepmintás sapkát viselt, az összeállítást zöld cargo rövidnadrággal és fehér sportcipővel egészítette ki. Vittoria lenge fehér nadrágot és hosszú ujjú blúzt öltött magára, a szettet pedig egy tervezői luxustáskával és napszemüveggel egészítette ki.
