Hol nyaralnak idén a sztárok? – Pihenés a luxus jegyében

Privát repülőgéppel, helikopterrel vagy jachttal – így érkeznek a legfelkapottabb sztárok nyaralásuk helyszínére, és legtöbbször privát bejáraton keresztül lépnek be a szállodába. Egyesek jachtot bérelnek, mások penthouse lakosztályba jelentkeznek be, van, aki az aktív, és vannak, akik a passzív nyaralásra esküsznek.

Paris Hilton férjével és gyermekeivel június végén töltött varázslatos napokat egy luxusjachton Szardínián

Forrás: Instagram/Paris Hilton

A nyaraláshoz full luxus is dukál

Kendall Jenner a francia Riviéra egyik legdrágább és legexkluzívabb városából, Saint-Tropez-ból adott hírt magáról a közösségi oldalán. A fotókon koktélbárban látható, amint egy egyedi méregdrága luxustáskát egyensúlyoz a fején. A kiegészítő értéke közel 75 ezer dollár, azaz csaknem 25 millió forint.

Kendall Jenner nyaral. Saint-Tropez-ban egy koktélbárban

Forrás: Profimedia

Olaszországi luxusnyaralás születésnappal egybekötve

Taylor Swiftet és Emily Bluntot idén nyáron az olaszországi Comói-tónál kapták lencsevégre, de Olaszországból posztolt fotókat Kourtney Kardashian is. Lánya, Penelopé 13. születésnapját ünnepelték egy exkluzív szállodában – a party a családtól megszokott luxusban telt egy helyi hotelben, tűzijátékkal, lufikkal, tortával és természetesen sok-sok ajándékkal.

Több, mint fél millió forint egyetlen éjszakáért

Jason Statham és menyasszonya, Rosie Huntington-Whiteley a csodálatos Positanóból jelentkeztek be Instagramon. A Villa Treville-ben szálltak meg, ahol egy éjszaka egy főnek a 600 ezer forinthoz közelít. Tekintve, hogy Statham vagyonát körülbelül 100 millió dollárra becsülik, az összeg valószínűleg nem fog túlzottan hiányozni a családi kasszából.

Jason Statham és menyasszonya, Rosie Huntington-Whiteley Positanóban szálltak meg.

Forrás: Forrás: Instagram/Rosie Huntington-Whiteley

Luxusjachton, szerelmesen

Míg Paris Hilton férjével és gyermekeivel június végén töltött varázslatos napokat egy luxusjachton Szardínia szigetén, addig Hailey Bieber retró stílusú, sárga-fehér tervezői bikiniben pózolt Mallorcán. A szettet egy fekete-fehér pöttyös fejkendővel, sötét napszemüveggel és arany ékszerekkel egészítette ki. Férje, a popsztár Justin Bieber saját Instagram oldalára posztolt kettejükről egy szerelmes közös fotót, mellyel egyértelműen utalt arra, hogy közöttük minden a legnagyobb rendben van.

Hailey Bieber retró stílusú, sárga-fehér bikiniben pózolt a parton a családi nyaraláson

Forrás: Instagram/Hailey Bieber

Nyaralás a sportos elegancia jegyében

Leonardo DiCaprio – aki nemsokára egy 14 emeletes izraeli szállodát építtet Herzlija városában – az idei nyaralásra párjával, Vittoria Cerettivel és barátjával, a szintén színész Tobey Maguire-rel utazott. A francia Riviérán kapták őket lencsevégre – DiCaprio fehér pólót és terepmintás sapkát viselt, az összeállítást zöld cargo rövidnadrággal és fehér sportcipővel egészítette ki. Vittoria lenge fehér nadrágot és hosszú ujjú blúzt öltött magára, a szettet pedig egy tervezői luxustáskával és napszemüveggel egészítette ki.