Brooklyn Beckham már a régi barátaival sem találkozik: ők voltak a legjobb haverjai

Brooklyn Beckham, David és Victoria Beckham 26 éves fia elhanyagolta a barátait, mióta elvette Nicola Peltz-et. A régi haverok helyett világsztárokkal lóg. Bennfentesek a The Mail on Sundaynek elmondták, hogy a Beckham családot aggasztja a változás, és szerintük Brooklynra nincs jó hatással a felesége. Egy forrás úgy fogalmazott: „Úgy vélik, Nicola félelmetes, de az biztos, hogy egyhamar nem megy sehova... A Beckham család köre és Brooklyn barátai – akik közül sokakkal már nem is találkozik – úgy vélik, hogy a fiú azt teszi, amit Nicola akar.”

Brooklyn Beckham régi barátai: velük már nem találkozik

Brooklyn egyik legjobb gyerekori barátja Rocco Ritchie, Madonna és Guy Ritchie fia. A két fiú Nyugat-Londonban töltötte tinédzseréveit, gördeszkáztak, barátokkal ebédeltek. Madonna állítólag örült a barátságnak.

Rocco akkori barátnője, Kim Turnbull szintén közel állt Brooklynhoz, többször látták őket kettesben. Kim most Brooklyn testvérével, Romeóval van együtt, és pontosan ez okozta a feszültséget a Beckham családban. Nicola kerüli Turnbullt, nem akarja, hogy Brooklyn találkozzon vele a családi eseményeken.

Anaïs Gallagher, Noel Gallagher lánya is egykor Brooklyn baráti köréhez tartozott. Anaïs 2017-ben a London Evening Standard magazinnak így nyilatkozott: „Rólam és Brooklynról az emberek szeretnek pletykálni, mert elég sokat látnak minket együtt. De mi olyanok vagyunk, mintha testvérek lennénk.”

Jack Ramsay, Gordon Ramsay fia szintén meghatározó figurája volt Brooklyn tinédzseréveinek. „Jack Ramsay és Rocco Ritchie a legjobb barátaim” – nyilatkozta Brooklyn 2017-ben a Teen Vogue-nak. Gordon Ramsay tanította meg Brooklynt Wellington-bélszínt készíteni, a két család szoros kapcsolatban állt.

Los Angelesbe költözve Brooklyn Beckham új baráti körre tett szert, most már sztárokkal lóg. Selena Gomezzel például már közös tetoválással is megerősítették barátságukat.