Palvin Barbi nadrág nélkül jelent meg a cannes-i filmfesztiválon, és mindenkit lenyűgözött — FOTÓ

Cannes-ban megunták, hogy mindenütt fedetlen sztárkeblek jönnek szembe, és hogy egy-egy sztárhölgyön alig van ruha, és ha mégis, az nem takar semmit. A cannes-i filmfesztiválon be is tiltották a meztelenruha viselését, de az úgy tűnik, nem jutott eszükbe, hogy lesz olyan, például a csodaszép magyar modell, Palvin Barbi, aki fölülre jól fel is öltözik majd, csak éppen alulra nem húz semmit.

Palvin Barbi a nadrágot elfelejtette

Forrás: Getty Images Europe

Palvin Barbi csipkebugyiban érkezett Cannesba

Hogy nem a meleg miatt nem vett sem nadrágot, sem szoknyát Palvin Barbi, az szinte biztos, mert felül rendesen fel volt öltözve, még kiskabátot is felvett, hogy ne fázzon. Alul viszont maradt a csipkebugyi és a harisnyanadrág, de nem ám a megszokott sorrendben felhúzva: a bugyi valahogy a harisnya fölé került.

Akárhogy is történt, a gyönyörű magyar modell, Palvin Barbi a nadrág nélkül is ízléses szettjében ragyogott férje, Dylan Sprouse oldalán.