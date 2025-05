Hová tűnt Rihanna kismama pocakja néhány órával a vörös szőnyeges vonulása után? Az Met-gálán készült fotókat senki sem érti

A Met-gála ikonikus lépcsőjén Rihanna egy olyan fűzős ruhában sétált végig és fotózkodott, amely kiemelte a pocakját. Ha valaki nem hallotta a bejelentést, annak is egyértelművé vált, hogy az énekesnő ismét anyai örömök elé néz. És az estéje ezzel még nem ért véget. RiRi egy harmadik ruhaváltáson is átesett, a Met-gála after partiján a Jean's-ben a NoHo-ban sokat mutató ruhájábó a csupasz hasa is kilátszott. És ekkor jött a meglepetés.

A Met-gálán Rihanna egy fűzős ruhát viselt, amely kiemelte a pocakját.

Forrás: Getty Images North America

Az after partin készült fotókon szinte nem is látszik Rihanna terhes hasa

Az énekesnő az after partin egy fekete szatén kabátot viselt egy mélyen dekoltált fekete fodros felső felett, amelyet a mell alatt begombolva hordott, így a szétnyíló ruha felfedte a csupasz hasát. A felsőt egy alacsony derekú, fekete bőrszoknyával párosította, amelynek oldalán nyitott fűzős részek voltak, egy fekete csipkés fejkendővel, egy csillogó gyémánt nyaklánccal és egy halom ezüst fülbevalóval.

Az after partin Rihanna hasa sokkal kisebbnek látszott, mint a Met-gálán

Forrás: Getty Images North America

Ám hiába tette ki a pocakját Rihanna, valahogy az afteres fotókon mégis jóval kisebbnek látszik, mint a gálán készült képeken. A rajongók meg is döbbentek, hogy hova tűnhetett Rihanna terhes hasa? Nos, nagy valószínűséggel sehova, ott van az a has, benne a picivel, csak a Met-gálán viselt fűző összefogta és kidomborította a pocakját, míg a lazább szett nem szorította keretek közé a kismamát.