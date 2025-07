Személyiségteszt: mutasd, hogy viseled a kézitáskát, megmondjuk ki vagy

Mókás dolog az alkalmazott pszichológia: már abból is rengeteget megtudhatunk egy számunkra vadidegen emberről, hogy miként viseli kézitáskáját. Ugyanis a táskában személyes tárgyainkat, számunkra fontos dogokat hordunk, így sokszor önkéntelenül is felfedjük lelkünk titkait azzal, ahogy magunkkal visszük. Ez a személyiségteszt nemcsak önismerethez visz minket közelebb, hanem még szórakozásnak is kiváló.

Ez a személyiségteszt feltárja rejtett tulajdonágaidat az alapján, hogy miként viseled kézitáskád.

Forrás: Digital Vision Vectors

Személyiségteszt – Hogyan viseled a kézitáskát?

1. Ha fél válladra akasztva viseled...

Amennyiben kézitáskádat lezserül felakasztod az egyik válladra, miközben testedhez közel tartod, gyakorlatias és céltudatos tulajdonságokról tanúskodik, aki szereti kézben tartani a dolgokat. A praktikum és szabadság számodra első rangú, így nem a kézitáska a kedvenc darabod: ha veszel is ilyet, olyan modelleket választasz, amikhez lánc vagy pánt tartozik, hogy alkalomadtán felszabadíthasd a kezedet. Hogyha engeded szabadon lengeni, akkor egy praktikumot kedvelő, ugyanakkor laza, nyugodt ember vagy.

2. Ha alkarodon/könyökhajlatodon viseled...

Aki így viseli a női táskát, telve van önbizalommal és pontosan tudja mit gondolnak róla mások. Nem áll tőle távol, hogy provokálja az embereket, az esetleges negatív véleményeken jót szórakozik, jó az önismerete. Fontos számára a praktikum, de előszeretettel jelzi státuszát mások felé, jelezve, nem akárkivel állnak szemben. Személyiségtesztünk alapján olyan ember, aki így viseli a táskáját egyszerre vonzó és megközelíthetetlen, ami miatt másoknak is kell önbizalom, hogy megszólítsák.

3. Ha kézben tartod...

Kézitáska kézben hordva azt kiáltja a világnak, hogy egy rátermett vezető az ember, aki egyedül is képes lenne elbírni az élet súlyát. Kézben tartja a dolgokat, nem szereti elengedni a gyeplőt, élvezi a figyelmet és hatalmat. Mindemellett egy nyitott szívű, pozitív személyiség benyomását kelti, valamint szereti felhívni magára a figyelmet. Kézben hurcolni a táskát igen körülményes dolog, mivel állandóan egyik kézből a másikba kell tenni, így van egy olyan olvasata is a dolognak, hogy nem feltétlen van megbékélve a testével, esetleg keresi helyét a nagyvilágban.