Charlize Theron élete örökre megváltozott: szívhezszóló vallomást tett a színésznő

Charlize Theron az Oroszlán jegyében született, 1975. 08.07- én. Hűen viseli az Oroszlánokra jellemző jegyeket, méltóságteljes és karizmatikus, igazi vezetésre termett alkat. Elbűvölő szépsége mögött azonnal feltűnik a mély lelki tartalom: nem csupán kívülről fénylik, érezhetően belülről izzik és világít.

Charlize Theron élete drámai fordulatokkal tarkított

Forrás: Getty Images

Charlize Theron életútja egy traumákon átívelő mély spirituális utazás

Drámai kamaszkor

Charlize Theron tizenöt éves volt, amikor egy borzalmas esemény hatására örökre megváltozott az élete. Édesapja hosszú időn át súlyos alkoholproblémákkal küzdött, egyik este pedig agresszíven, fegyverrel támadt a családjára - édesanyja Charlize- t és önmagát védve lelőtte őt, a lánya szeme láttára. A tragédiát jogos önvédelemnek titulálta a hatóság és édesanyját felmentették, ennek ellenére a végzetes este- és az azt megelőző hosszas családi drámák egy életre beleégtek Charlize személyiségébe.

Bár Charlize felnőttként nyíltan és objektíven, drámaiságtól mentesen beszélt a történtekről, kétségtelen tény, hogy olyan mély sebeket és megéléseket hordoz, melyek alapjául szolgáltak kemény és erős, rettenthetetlen lényének. Tekintetéből csak úgy árad az erő, a csendje pedig mélyebb, mint a legtöbb ember kiáltása.

Az 1-es sorsszám: a harcos, aki egyedül halad az útján

Életeseményein kívül Charlize Theron sorsszáma is a „ harcos amazon” karaktert erősíti: 1+9+7+5+8+7= 37, 3+7= 10, 1+0= 1

Az 1- es sorsszám az önállóság, szabadság és vezetés, irányítás rezgését hordozza. Az ilyen típusú emberek nem másokat követnek , hanem saját maguknak vágnak utat a dzsungelben. Az 1-es sorsszámú nő gyakran nem hagyományos életutat jár be: nem társ vagy családanya- szerepkörben reméli a kiteljesedést, hanem a felismert, vállalt küldetésében. Nem keresi másokban a támaszt, mert saját maga oszlopává, mankójává válik – majd később mások számára is.

Az 1- es sorsszámhoz tartozó energia időnként magányos, de méltóságteljes küldetést takar. A nők gyakran férfias szerepkörbe bújva, a megpróbáltatások és belső harcok révén születnek újjá, a bennük égő kiolthatatlan tűz mérhetetlen energiát és életösztönt kölcsönöz számukra.