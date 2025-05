Sokk, vér és bosszú: így ért véget a The Last of Us 2. évada, ami után mindenki ugyanazt az egy kérdést teszi fel

Ha a The Last of Us első évadának fináléja egy jól célzott gyomros volt, a másodiké inkább olyan, mint amikor valaki egy csendes szobában elkiáltja magát, hogy „Cliffhanger!”, majd elrohan, és lekapcsolja a villanyt. Figyelem, a leírás spoilert tartalmazhat!

Befejeződött a The Last of Us 2. évada, de a rajongók már egyből a 3. évadot emlegetik.

Forrás: Shutterstock

„Vége” vagy „Folytatjuk”? – A The Last of Us 2. évadának fináléja odacsap, de semmit nem zár le

A HBO nagy sikerű posztapokaliptikus sorozata, a The Last of Us második évadával is képes volt arra, amire kevesen: videojáték-adaptációból karakterdrámát, akcióból belső vívódást, zombikból másodlagos problémát csinált. És bár a nyolc epizód nem volt hibátlan, a finálé (vagyis inkább: a félig finálé) megadta azt az adrenalinfröccsöt, amit az egész szezon alatt adagolt lassan, kis kanállal.

Abby és Ellie: párhuzam vagy ellenpont?

A Time magazin szerint az évadzáró legnagyobb erőssége az, hogy Abby és Ellie történetét egymás tükrében meséli tovább – de nem úgy, ahogy vártuk. A sorozat hűségesen követi a The Last of Us Part II videojáték eseményeit, de okosan játszik a néző elvárásaival: amit ismerni vélünk, azt más fénytörésben látjuk újra.

Ezért, az utolsó jelenet épp olyan sokatmondó, mint amennyire frusztráló. Ellie tekintete, Abby jelenléte, és az a döntés, amit nem hoznak meg – nos, ez az, ami miatt most minden fórumon elindultak a találgatások.

Lesz harc? Lesz megbocsátás? Vagy egyik sem?

Erőszak, de okosan adagolva

A második évad vége nemcsak a narratívával játszik, hanem azzal is, hogyan mutatja meg az erőszakot. Nem brutális látványosságként, hanem következményként. Abby és Ellie nem egyszerű főhősök – ők csak sebesült emberek egy sebesült világban, és ezt a sorozat fájdalmas pontossággal tálalja.

És ha valaki azért jött, hogy „végre lezárást” kapjon? Nos, annak rossz hírünk van: ez a finálé nem zár le, csak továbblök egy újabb érzelmi szakadék felé.

A cliffhanger, ami miatt sikítani fogsz

A szezon utolsó képkockája egyetlen mozdulat, egyetlen arc, egyetlen le nem zárt pillanat. És mégis – ez az a pillanat, ami miatt a rajongók most körömrágva várják a harmadik évadot, ami, ha minden igaz, két részben érkezik majd.