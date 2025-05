Vilmos herceg új címet kapott Károly királytól - Harrynek ez sosem járt volna

Ha valaki azt hitte volna, hogy a brit királyi család már nem tud újat mutatni a belső feszültségekből, akkor Károly király most rácáfolt. A napokban ugyanis egy hivatalos ceremónia keretében új címet adományozott Vilmos hercegnek.

Károly király mindenkit meglepett az új címmel, amit Vilmos hercegnek adott.

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg új címet kapott – Harry viszont megint csak Sussex maradt, vagyis már az se

Vilmos herceg aki immár nemcsak a trón várományosa, hanem a Brit Haditengerészet főparancsnoka, azaz Colonel-in-Chief of The Army Air Corps is lett. És igen, ez az a hadtest, ahol Harry is szolgált Afganisztánban. Kínos? Picit.

A Buckingham-palotában tartott eseményen a király, saját kezűleg adta át a megtisztelő címet Vilmosnak, miközben Harry… nos, Harry valahol Kaliforniában kortyolgatta a bio smoothie-ját.

Nem is lehetne jobban szimbolikus a helyzet: egyik fiú kap, a másik - megint - nem.

A Daily Express szerint Károly király hivatalosan is beemelte Vilmost a hadsereg egyik kulcsszerepébe, ezzel is jelezve, hogy az uralkodói stafétabotot lassan, de biztosan adja tovább. És bár a brit sajtó elegánsan hallgat Harry kimaradásáról, a királyi család rajongói gyorsan észrevették:

ez a cím bizony annak járt volna, aki ott szolgált. Márpedig az Harry volt.

De a palotában most nem a múlt számít, hanem a jelen. Vilmos jelen van, elérhető, csendesen viseli a királyi szerepet – és úgy tűnik, ez most többet ér, mint bármi más. Harry pedig… nos, ő már rég a saját útját járja, csak az út sajnos egyre messzebb vezet a Buckingham-palotától.

A brit királyi család tehát ismét megtette a maga apró, de jól látható lépését: az üzenet egyértelmű. A trónörökös nemcsak névileg, hanem címileg is készül a jövőre. Harrynek pedig marad a Netflix-szerződés és néhány távoli integetés.