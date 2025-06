Brad Pitt átvette új barátnőjének stílusát: a színész már Ines de Ramonhoz öltözik - FOTÓ

Brad Pitt és Ines de Ramon utcai megjelenése is sokat elárul a kapcsolatuk dinamikájáról.

Ines de Ramon és Brad Pitt összeöltöztek

Forrás: Profimedia / Life.hu

Brad Pitt egyre látványosabban igazodik fiatalabb párjához, Ines de Ramonhoz – legalábbis ami a ruhatárát illeti. A rajongók kiszúrták, hogy a 61 éves színész újabban összeöltözik a 32 éves ékszertervezővel: a minap New Yorkban is hasonló kék szettet viseltek, amivel valószínűleg tudatosan üzennek.

A párost külön-külön fotózták le, amint elhagyják New York-i szállodájukat, mégis szinte tükörképei voltak egymásnak. Pitt kék Gucci overallban, Ines pedig farmerból készült fűzős felsőben és hozzá illő nadrágban tűnt fel, mindketten nagyméretű táskát viseltek.

A színész stílusváltása sokak szerint nem véletlen. Brad Pitt korábban is hajlamos volt „átvenni” aktuális partnerei öltözködését: Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow és Angelina Jolie idején is több alkalommal változott meg a frizurája és öltözködési stílusa is.

Brad Pitt és Ines de Ramon New Yorkban

A pár előző este az F1 című új film New York-i premierjén is együtt jelent meg. Ines egy fehér, menyasszonyi ruhát idéző darabban vonult a vörös szőnyegen, Pitt pedig klasszikus sötétkék öltönyben kísérte. Viselkedésükből egyértelműen látszott, hogy ez több mint futó kapcsolat.

Pitt nemrég a GQ magazinnak így nyilatkozott: „Elégedettnek érzem magam... meglehetősen visszafogott életet élek. Biztonságban érzem magam a barátaimmal, a szerelmemmel, a családommal, tudom, hogy ki vagyok.”

Ines de Ramon 2024 februárjában költözött össze a színésszel Los Angelesben. Bár Brad Pitt nem tervezi, hogy újra megnősül vagy családot alapít, egy bennfentes szerint Ines nagyon jó hatással van rá.