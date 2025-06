Nem hiszed el, milyen foglalkozást űzött Carter doktor, a szépen öregedő szívtipró – Noah Wyle 54 éves!

Carter doktoron innen és túl: Noah Wyle szerepei filmekben és sorozatokban

A Vészhelyzet sikere azonnal sorozatszár státuszba röpítette és számos ajtót kinyitott a színész előtt, így szerezte meg például a Számítóemberek, egy Steve Jobs-film, valamint a Donnie Darko egyik szerepét. További ismert szerepei a Most már elég!, a Láncra vert igazság, valamint az Éghasadás címmel futó produkciókban volt.

Másik ikonikus szerepe azonban kétség kívül a Titkok könyvtára humoros és szórakoztató könyvtárosa volt, mely több folytatást, de még egy sorozatot is megélt.

Jelenleg sem kotlik babérjain, helyette a Vészhelyzet Pittsburgban, illetve a Dolphin in Our Lake c. sorozatokon dolgozik. Noah Wyle producerként többek között a Titkok könyvtára folytatásain, valamint az Éghasadáson dolgozott – Utóbbinak rendezője is volt a Titkok könyvtára sorozattal egyetemben.

Dr. Carter magánélete, avagy milyen ember Noah Wyle?

Kétszer nősült és három gyereket nevel az amerikai filmszínész, aki civilben kifejezetten földhöz ragadt, baseballkártyákat gyűjt és gyakran számolt be a hollywoodi munka és magánélet közti egyensúly megtartásának nehézségeiről. Kiáll véleménye mellett, elkötelezett támogatója a veteránoknak és az egészségügyi szervezeteknek.