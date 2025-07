„Örökké szeretni foglak!" Robin Williams fia szívszorító posztban emlékezett meg az apukájáról

2014. augusztus 11. Egy dátum, ami örökre feketévé vált Hollywood történelmében. Ezen a napon talált rá asszisztense Robin Williams-re, aki a hálószobájában az önkezével véget vetett az életének. A világ legviccesebb színésze bárkit képes volt jobb kedvre deríteni, kivéve saját magát. A korábban alkohol- és drogproblémákkal küzdő Oscar-díjas sztárról később kiderült, hogy Lewy-testes demenciával küzdött, ezen kívül korai stádiumú Parkonson-kóros volt, és anyagi nehézségek gyötörték. Ő azonban a világ számára sosem mutatta meg, hogy a legnagyobb mosoly mögött rejlik a legnagyobb fájdalom. Erről beszélt most fia Zak Williams is, aki egy megindító Instagram-bejegyzésben emlékezett meg édesapjáról.

Robin Williams ma lenne 74 éves

Robin Williams fia minden évben megemlékezik az apukájáról

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a Holt költők társasága, és a Good Will Hunting színésze rendkívül jó viszont ápolt a gyermekeivel. Fia Zachary Pym Williams éppen ezért minden évben megoszt egy fiatalkori képet az apukájáról, és mellé egy szívhez szóló üzenetet fogalmaz meg arról, hogy mennyire hiányzik neki a példaképe. Így tett idén július 22-én is - szúrta ki a People:

„Ma lett volna apukám 74. születésnapja. Számomra a gyász nem változik az idő múlásával. Linerális lefolyású: egyszer hullámzó, máskor ellágyul, aztán újra fokozódik. De minden fájdalom ellenére velem van az öröksége is! Nem a hírnév vagy az elismerés, hanem a tőle örökölt nagylelkűség és a kérlelhetetlen kedvesség. Az apám azért élt, hogy láthatóvá tegye a kisembereket, hogy az emberek érezzék, hogy számítanak. Engedélyt adott a világnak arra, hogy mélyen átérezhessük a boldogságot és a fájdalmat is. A távollétében ez a küldetés folytatódik! Mindenkinek üzenem, aki veszteséget hordoz magában: nem vagytok egyedül! A szeretet sosem múlik el. Boldog születésnapot Apa! Örökké szeretni foglak!”

- írta bejegyzésében Zak Williams. A fiatalember teljes bejegyzését itt tudjátok megtekinteni: