David Beckham nem hajlandó lemondani Brooklyn Beckhamről és ezt jelezte a számára is

Brooklyn Beckham megpróbál minden hidat felégetni maga mögött, azonban úgy tűnik, hogy az apja felvette vele a kesztyűt, és mindent megtesz, hogy egyben tartsa a családját. Miközben a fiú egy Los Angeles-i luxuskastélyban tölti a hétköznapjait, és a milliárdos apósával lóg, addig David Beckham az elmúlt napokban szinte minden családtagjával személyesen találkozott és próbálja velük közösen kitalálni, hogy hogyan lehetne helyrehoznia a viszonyát a legidősebb gyermekével. Erre tökéletes példa a legutóbbi bejegyzése is, amelyben a családja - köztük Brooklyn - nevében köszöntötte fel az édesanyját Sandra Beckhamet.

David Beckham mindent megtesz, hogy újra egyben legyen a családja

Forrás: Instagram

David Beckham a legidősebb fiát is megjelölte a legutóbbi fotóján

Tegnap ünnepelte 76. születésnapját Sandra Beckham, Sir David Beckham édesanyja. Neki köszönheti a világ a Manchester United később legendává váló játékosát, ugyanis a munkáscsaládból jövő hölgy az első férjével Ted Beckhammel szenvedélyesen szerette a futballt, és ezt a szellemiséget nevelte a fiúba is.

David Beckham egy képet osztott meg a szeretett édesanyjáról, és a bejegyzésében felköszöntötte őt a születésnapján.

Boldog születésnapot kívánunk anya! Nagyon szeretünk téged és reméljük, hogy ez életed legszebb napja! Köszönjük, hogy vagy nekünk! Szeretlek

- olvasható a posztban. Az igazi izgalmak azonban csak most következnek: David ugyanis mindenkit megjelölt a családtagok közül, még Brooklyn Peltz-Beckhamet is, akiről úgy gondolta, hogy a családi viszály ellenére is szereti a nagymamáját és örülne neki, ha az ő nevében is felköszöntenék őt.