Aki nem élt még kollégiumban, annak nehéz lehet elképzelnie, hogy mik lehetnek azok az eszközök, amik megkönnyíthetik a mindennapi életet. Mivel egy-egy koliszoba nem feltétlenül a legtágasabb hely, ezért olyan kicsi, kompakt, de nagyon hasznos kütyükkel teli listát állítottunk össze, amik segíthetnek majd, hogy túléld a mindennapokat. Inkább pakolj eggyel kevesebb ruhás bőröndöt és szabadíts fel helyet ezeknek az életmentő eszközöknek, amiket még a szobatársaidnak is kölcsön adhatsz!
Jöjjenek hát a termékek, amikre nem is gondoltál, de nap mint nap hálát fogsz adni nekik a kollégiumban, amiért nem hagytad otthon őket. És nem, nem a laptopodról lesz szó.
Már most nézegeted a back to school-outfitteket? Szerezz be a ruhák mellé egy minivasalót, hogy ne legyenek gyűröttek a pólóid. Így mindig ápolt és rendezett lesz a megjelenésed.
Ha te szeretnél lenni a buli lelke a szobában, vagy csak megnyugtat tanulás közben egy kis relaxációs zene, akkor ezt a minieszközt muszáj magaddal vinned a koliba.
Egy kis meleg tea, kávé, instant leves, tészta, vagy kuszkuszsaláta? Szinte bármit elkészíthetsz vele. Ez az időtakarékos kütyü a legnagyobb megmentőd lesz.
Most még lehet el sem tudod képzelni, de vége a nyugodt, csöndes, magányos időszakodnak. A koliban szinte állandóan lesz melletted valaki, így ha kicsit elzárkóznál a világ zajától, akkor tegyél be egy zajszűrős fülest. Kiváló lehet a tanuláshoz is, vagy egy horkoló szobatárs esetén.
Nyár végén, kora ősszel kulcsfontosságú lehet, ha a kollégiumban nincs légkondi, és nem bírod a meleget, vagy csak tisztítanád egy kicsit az állott levegőt.
Erre lehet nem is gondoltál, de szuper (és olcsó) kis nyomtatókat lehet már venni, amikkel rengeteg időt spórolhatsz meg. Így nem kell majd állandóan a mindenki által használt, közös nagy nyomtatóhoz rohangálnod, hogy papírformában is meglegyenek a jegyzeteid.
Mindened a kávé, főleg ha vizsgaidőszakról van szó, ahol minden éjszaka a tanulásé? Szerezz be egy kicsi kávéfőzőt, amivel sokat spórolhatsz. Ráadásul kávézóba járni nem biztos, hogy mindig lesz pénzed.
Kiömlött az esti chips, ráadásul bele az ágyadba? Nem kell a takarítónőre várnod, csak vedd elő a szuper kis készüléked és már meg is oldottad a problémát.
Könnyű és kényelmes alternatíva lehet, ha nem akarsz több kiló könyvvel és jegyzettel szaladozni egész nap. Kicsi, kompakt és (szinte) bármennyi könyved ráfér.
Előfordulhat olyan váratlan helyzet adódik, hogy azonnal töltőre kell raknod a telefonod, esetleg a fülesed, vagy csak messze van a konnektor az ágyadtól, hogy éjszakára ott töltsd. Biztonságosabb, ha bárhova is mész, mindig van nálad egy külső töltő.
Fontos, hogy időben nézz utána, hogy a kollégiumban milyen szabályzat van érvényben, azzal kapcsolatban, hogy miket lehet bevinni, mert egyes helyeken tiltják bizonyos elektronikus eszközök tárolását a szobákban a tűzvédelem miatt. Tájékozódj, aztán irány begyűjteni ezeket a hasznos apróságokat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.