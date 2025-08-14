Aki nem élt még kollégiumban, annak nehéz lehet elképzelnie, hogy mik lehetnek azok az eszközök, amik megkönnyíthetik a mindennapi életet. Mivel egy-egy koliszoba nem feltétlenül a legtágasabb hely, ezért olyan kicsi, kompakt, de nagyon hasznos kütyükkel teli listát állítottunk össze, amik segíthetnek majd, hogy túléld a mindennapokat. Inkább pakolj eggyel kevesebb ruhás bőröndöt és szabadíts fel helyet ezeknek az életmentő eszközöknek, amiket még a szobatársaidnak is kölcsön adhatsz!

Ez a 10 leghasznosabb kütyü, ami életmentő lesz a kollégiumban

Forrás: E+

A 10 leghasznosabb kütyü a kollégiumban

Jöjjenek hát a termékek, amikre nem is gondoltál, de nap mint nap hálát fogsz adni nekik a kollégiumban, amiért nem hagytad otthon őket. És nem, nem a laptopodról lesz szó.

1. Hordozható minivasaló vagy gőzölő

Már most nézegeted a back to school-outfitteket? Szerezz be a ruhák mellé egy minivasalót, hogy ne legyenek gyűröttek a pólóid. Így mindig ápolt és rendezett lesz a megjelenésed.

A minivasaló hsznosabb lesz, mint most hiszed

Forrás: Shutterstock

2. Hordozható bluetooth-hangszóró

Ha te szeretnél lenni a buli lelke a szobában, vagy csak megnyugtat tanulás közben egy kis relaxációs zene, akkor ezt a minieszközt muszáj magaddal vinned a koliba.

Bluetooth-hangszóró, hogy te legyél a bulik lelke

Forrás: Shutterstock

3. Hordozható vízforraló

Egy kis meleg tea, kávé, instant leves, tészta, vagy kuszkuszsaláta? Szinte bármit elkészíthetsz vele. Ez az időtakarékos kütyü a legnagyobb megmentőd lesz.

4. Zajszűrős fülhallgató

Most még lehet el sem tudod képzelni, de vége a nyugodt, csöndes, magányos időszakodnak. A koliban szinte állandóan lesz melletted valaki, így ha kicsit elzárkóznál a világ zajától, akkor tegyél be egy zajszűrős fülest. Kiváló lehet a tanuláshoz is, vagy egy horkoló szobatárs esetén.

Ha kicsit elzárkóznál a világ zajától, akkor tegyél be egy zajszűrős fülest

Forrás: Pixabay

5. USB-s miniventilátor vagy légtisztító

Nyár végén, kora ősszel kulcsfontosságú lehet, ha a kollégiumban nincs légkondi, és nem bírod a meleget, vagy csak tisztítanád egy kicsit az állott levegőt.

Ha nem bírod a meleget, ezt neked találták ki

Forrás: Shutterstock

6. Hordozható nyomtató

Erre lehet nem is gondoltál, de szuper (és olcsó) kis nyomtatókat lehet már venni, amikkel rengeteg időt spórolhatsz meg. Így nem kell majd állandóan a mindenki által használt, közös nagy nyomtatóhoz rohangálnod, hogy papírformában is meglegyenek a jegyzeteid.