Titkok, kiszivárgott forgatókönyv és rekordbevétel: a Fegyverek az a horror, amire régóta vártunk

A Fegyverek az a film, amire a horror- és thrillerrajongók az utóbbi években vágytak. Titokzatos, feszült, és még az előzetes is profi: felkelti a figyelmet, de bőven hagy izgalmat.
A történet Maybrook nevű álmos kisvárosban indul, ahol egy szerdai hajnalon, 2:17-kor egyszerre tizenhét harmadikos gyerek tűnik el. Egyetlen kivétel van csak. A helyi tanárnő, Justine próbálja összefogni a rettegő közösséget, ám hamarosan ő maga kerül a gyanúsítottak közé. Innentől pedig lassan, rétegről rétegre bontakozik ki a sztori - tele nyomasztó képekkel, furcsa figurákkal és egy olyan feszültséggel, amitől a néző végig a szék karfáját szorongatja.
A kulisszák mögött is volt bőven dráma. Nem verték nagy dobra, de eredetileg Pedro Pascal játszotta volna a férfi főszerepet, de a hollywoodi sztrájkok és a színész zsúfolt naptára közbeszólt. Így jött a képbe Josh Brolin, aki ugyan teljesen más energiát hozott, de a rendező, Zach Cregger szerint tökéletesen illik a film világába. Viszont ezért át kellett írni a karaktert.
A Warner Bros pedig annyira bízott a projektben, hogy szinte példátlan módon több mint fél évvel előrébb hozta a premiert - a 2026 januári dátum helyett végül 2025 augusztusában mutatták be. Ez nagyjából a filmes világ „instant kávé” verziója: amikor valami annyira ütős, hogy nem bírod kivárni, hogy lefőjön.
A film forgatókönyvét csak és kizárólag egy erre készült applikációban nézhették meg és olyan titoktartásit írattak a szereplőkkel, amit tovább tartott elolvasni, mint ameddig maga a film tart. Viszont a sors fintora - ami manapság szinte elkerülhetetlen - hiába volt a hatalmas titkolózás, a forgatókönyv hónapokkal a bemutató előtt kiszivárgott a netre. Ez persze a rajongók egy részét csak még jobban felcsigázta, másokat viszont elriasztott a spoiler-veszély.
Ami a siker titkát illeti, a Fegyverek egyértelműen kiemelkedik a mai mezőnyből. Az előzetes ügyesen építi a feszültséget, de nem árul el kulcsjeleneteket - ez Hollywoodban ma már igen ritka. És amikor végre beülsz a moziba, a film képes még tovább fokozni a kíváncsiságot, majd az utolsó fél órában teljesen letépni a biztosítékot.
A kritikai és közönségsiker pedig magáért beszél. Világszinten már 90 millió dollár felett jár, a nyitóhétvégén pedig több mint 40 milliót termelt csak az USA-ban, ezzel a Warner hatodik egymást követő kasszasikere lett.
