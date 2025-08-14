Szörfbalesetet szenvedett Jason Momoa: "Szó szerint feladtam"

A 46 éves színész a Smartless podcastban mesélte el, hogy fiatalon, a Cápának nevezett híres szörfhelyszínen került bajba. Jason Momoa bevallotta, hogy már feladta a küzdelmet, ám végig az akkor három hónapos lánya járt az eszében.

Jason Momoa

Forrás: Getty Images North America

Jason Momoa részletesen mesélt a hawaii szörfözésről

„Éppen eveztem, bementünk a Cápába” – mondta Jason Momoa és hozzátette, hogy körülbelül 21 kilométert haladtak le a part mentén. „Majdnem egy mérföldnyire voltam a parttól, és akkor elpattant lábamat rögzítő zsinór”– emlékezett vissza. Elmondta azt is, hogy mivel gyakorlott szörfös, először nem érezte, hogy gond lenne, de háromméteres hullámok csaptak át felette, még a nadrágját is leszakították róla, majd egy zátonyon rekedt. „Elgémberedtek a végtagjaim, már szó szerint feladtam, nem tudtam annyira kiemelkedni, hogy levegőhöz jussak. A mai napig úgy gondolok vissza erre, hogy akkor meghaltam és újjászülettem” – idézi a nypost a nemrégiben hazánkba látogató Jason Momoát, akinek végül egy barátja sietett a segítségére.

Ez a halálközeli élmény mindent megváltozatott

„Csak a lányomra, Lolára tudtam gondolni, amikor ez életemért küzdöttem” – mondta a színész, aki a sokkoló élmény hatására, ahogy partot ért, még a dohányzást is abbahagyta, holott előtte 2-3 dobozzal is elszívott.