Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fulladás

Szörfbalesetet szenvedett Jason Momoa: "Szó szerint feladtam"

fulladás Jason Momoa lánya szörf Jason Momoa
Az Aquaman és a Trónok harca sztárja egy podcastban idézte fel azt a 18 évvel ezelőtti maui szörfözést, amely kis híján az életébe került. Jason Momoa azt állítja, a történtek örökre megváltoztatták az életét – többek között a dohányzással is felhagyott.

A 46 éves színész a Smartless podcastban mesélte el, hogy fiatalon, a Cápának nevezett híres szörfhelyszínen került bajba. Jason Momoa bevallotta, hogy már feladta a küzdelmet, ám végig az akkor három hónapos lánya járt az eszében. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 23: Jason Momoa attends Apple TV+ Original Series "See" Season 3 Los Angeles Premiere at DGA Theater Complex on August 23, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)
Jason Momoa 
Forrás: Getty Images North America

Jason Momoa részletesen mesélt a hawaii szörfözésről

„Éppen eveztem, bementünk a Cápába” – mondta Jason Momoa és hozzátette, hogy körülbelül 21 kilométert haladtak le a part mentén. „Majdnem egy mérföldnyire voltam a parttól, és akkor elpattant lábamat rögzítő zsinór”– emlékezett vissza. Elmondta azt is, hogy mivel gyakorlott szörfös, először nem érezte, hogy gond lenne, de háromméteres hullámok csaptak át felette, még a nadrágját is leszakították róla, majd egy zátonyon rekedt. „Elgémberedtek a végtagjaim, már szó szerint feladtam, nem tudtam annyira kiemelkedni, hogy levegőhöz jussak. A mai napig úgy gondolok vissza erre, hogy akkor meghaltam és újjászülettem” – idézi a nypost a nemrégiben hazánkba látogató Jason Momoát, akinek végül egy barátja sietett a segítségére. 

Ez a halálközeli élmény mindent megváltozatott

„Csak a lányomra, Lolára tudtam gondolni, amikor ez életemért küzdöttem” – mondta a színész, aki a sokkoló élmény hatására, ahogy partot ért, még a dohányzást is abbahagyta, holott előtte 2-3 dobozzal is elszívott. 

Cristiano Ronaldo, David Beckham és a többiek: sztárapukák, akik mindent megtesznek gyerekeikért

Lássunk 8 sztárapukát, akik kiveszik a részüket a gyereknevelésből!

Felismerhetetlenné vált Jason Momoa: videón az átalakulása

Megszabadult az ikonikus szakállától a legjóképűbb dothraki harcos. Megmutatjuk hogyan néz ki Jason Momoa hamisítatlan babaarccal.

Szexjelentet forgatott Jason Momoa párja, Adria Arjona

A színésznő a Los Frikisben dobta le ruháit. Adria Arjona igazán bevállalós.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu