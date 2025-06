Újra együtt az Erkel Színház színpadán Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi - Videó!

Ugyan nem testvérek, de több mint húsz éve ezer szállal kötődnek egymáshoz. Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi annak idején a Pesti Broadway Stúdióban kötöttek örök barátságot, s azóta színész-énekes karrierjük is számos alkalommal ért össze. Mindketten nagyot és maradandót alkottak fellépéseikkel és igazi közönségkedvencekké váltak. A barátnők életpályája most újra szorosabbra fűződött: a megújult Erkel Színház csapatában ismét együtt dolgoznak.

Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi újra együtt! Az Erkel Színház csapatában újra közösen állnak a színpadra

Fotó: Kaszner Nikolett, Erkel Színház

Nem az Erkel Színház színpadán indult a közös útjuk

Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi sorsa meglepően sok ponton mutat azonosságot. Mindketten vidékről érkeztek Budapestre, és már fiatalon elkötelezték magukat a zene és a színház világával. A Pesti Broadway Stúdióban ismerkedtek meg, ahol Zsuzsi már másodikos volt, amikor Bernadett - elsősként - csatlakozott.

„Odajött hozzám egy lány, és bemutatkozott” – mesélte Bernadett, akit az első pillanatban megfogott Zsuzsi közvetlensége. „Milyen kedves ez a lány, gondoltam, de miért mondja az én nevemet” – emlékszik vissza Bernadett, akinek a második neve szintén Zsuzsanna. Az meg csak hab a tortán, hogy mindkettejük testvérét Péternek hívják. Az ország két végéből, Zsuzsi Miskolcról, Bernadett Zalaegerszegről érkezett a fővárosba, találkozásukból pedig egy olyan barátság született, ami a magán és a szakmai életükben csak tovább erősödött. Boldog családi életet élnek, mindketten lányos anyukák, hasonló szerepeket játszanak a színpadon. Ezek a párhuzamok még szorosabbra fűzték a barátságukat, és egyfajta „színpadi szimbiózist” eredményeztek, ami abban is megmutatkozik, hogy duettjeik során csodás énekhangjukkal betöltik a színpadot.



Szakmai karrierjük most egy újabb nagy állomáson talált közös pontot, hisz Zsuzsi és Bernadett is a megújult Erkel Színház csapatát erősíti. A Helló Erkel! - dobbanaszív turnén július folyamán Tokajban és Siófokon láthatjuk is majd őket. Igaz nem egyszerre, de az biztos, hogy az ő szívük úgy is együtt dobban, ha nincsenek is egymás közelében. Mindent tudnak egymásról, ez kiderül ebből a videóból is: