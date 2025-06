Itt a vég: Hailey Bieber levette a jegygyűrűjét és mindent megtett, hogy ezt a világ is lássa

Bármit is tesz Justin Bieber, Hailey Bieber ragaszkodik a látszathoz, és bár aggódik gyereke apja miatt, úgy tesz, mint ha semmi gond nem lenne a férjével. Legalábbis eddig. A minap Justin apák napi posztja alá kommentelt egy sokatmondó üzenetet, azóta pedig többször látták jegygyűrű nélkül.

Hailey Bieber nem viseli a jegygyűrűjét

Forrás: Getty Images

Hailey Bieber besokallhatott

Az utóbbi napokban Hailey Biebert gyakran a jegygyűrűje nélkül látták New Yorkban. Darren Stanton testbeszéd- és viselkedésszakértő pedig a The Sunnak arról beszélt, jól látható, hogy Hailey arra utazik, hogy az ékszer hiánya a paparazzóknak is feltűnjön, ugyanis minden megjelenésekor a kezére irányítja a figyelmet, ami eddig nem volt jellemző rá. A szakember szerint ezzel nem csak Justinnak, de a világnak is üzeni, nem tűr tovább.

Justin bevallotta: bajban van

A fiatal énekes a minap egy hosszú Instagram-bejegyzést osztott meg, amelyben megerősítette, hogy valóban nem érzi jól magát, és mentális gondokkal küzd, amelyket egyedül nem tud megoldani. Justin Bieber nem tagadta, hogy dühkezelési problémái vannak és a rajongóinak is üzent.