Axiom Space

Hamarosan hazatérhet Kapu Tibor: lezárult a houstoni rehabilitációja

Axiom Space Kapu Tibor űrhajós
MTI
2025.08.09.
Sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, amit a Semmelweis Egyetem szakemberei személyesen is felügyeltek.

Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. Ahogy a magyar űrhajós kiválasztásában és felkészítésében, úgy a rehabilitáció során is meghatározó szerepet játszottak az  Semmelweis Egyetem szakemberei, akik személyesen követték a magyar űrhajós rehabilitációját.

Forrás: Kapu Tibor/Instagram

Kapu Tibor augusztus közepén térhet haza

Merkely Béla rektora hangsúlyozta: rendkívül összetett, szakmákon átívelő egyetemi összefogás valósult meg, amely nemzetközi mércével nézve is példaértékű módon járult hozzá a HUNOR-program sikeréhez. Az egyetem szinte a kezdetektől, 2022 óta aktív részese a magyar űrhajósprogramnak mint az orvos-egészségügyi háttér biztosítója - tették hozzá. "Nagyon komoly egyetemi összefogás eredménye, hogy a jelöltek egészségügyi szűrése és kiválasztása, valamint sportegészségügyi felkészítése döntően a Semmelweis Egyetem munkájára épült" - fogalmazott a rektor. 

Kapu Tibor rehabilitáció leteltével várhatóan augusztus közepén tér vissza Magyarországra.

