Ritka fotón mutatta meg három gyermekét Julia Roberts: csak az egyikük hasonlít a színésznőre

Julia Roberts ritkán enged betekintést a magánéletébe, de a hétvégén kivételt tett. A 57 éves Oscar-díjas színésznő fotóját férje, Danny Moder osztotta meg követőivel. A képen Roberts három gyermekével együtt szerepel: az ikrekkel, Hazellel és Phinnaeusszal, valamint legkisebb fiukkal, a 17 éves Henryvel.

Julia Roberts és gyerekei

Forrás: Instagram

A fotót Danny Moder ezzel a szöveggel kísérte: „Az anyák csinálják a legmenőbb dolgokat. Imádom ezeket a srácokat.”

Julia Roberts gyerekei: csak az egyikük hasonlít az édesanyjára

Julia Roberts és Danny Moder 2002-ben házasodtak össze egy új-mexikói farmon. Ikreik, Hazel és Phinnaeus már húszévesek, és jelenleg egyetemre járnak, míg legkisebb fiuk, Henry még középiskolás. Bár mindhárman felnőttek már, sokak szerint közülük csak Henry (a fotón csíkos pulcsiban) hasonlít az édesanyjára.

Az Extra című műsornak adott korábbi interjúban Julia Roberts beszélt arró isl, mennyire büszke gyermekeire: „Ez igazán izgalmas, és én nem voltam elég szerencsés ahhoz, hogy főiskolai tapasztalataim legyenek. Látni, ahogy ez velük megtörténik, lenyűgöző. Nagyon izgatott vagyok miattuk.”

Jimmy Fallon egyik adásában a legkisebb fiáról is mesélt: „Szereti, hogy kicsit csendesebb most otthon, de szerintem hiányoznak is neki a testvérei. Olyan 50-50 arányban oszlik ez meg.”