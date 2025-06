Durva, ahogy a 40-es nőkről beszél a Szex és New York sztárja — Kim Cattrall nem rejtette véka alá a véleményét

Kim Cattrall nélküli Szex és New York szinte elképzelhetetlen. Bár a folytatásban nem volt hajlandó volt kollégáival, különösen Sarah Jessica Parkerrel együtt forgatni, az eredeti sorozat ikonikus szerepét, a szexi PR-menedzser, Samantha karakterét mintha csak rá írták volna. Pedig, ahogy nemrég egy interjúban elárulta, nagyon nehezen vette rá magát, hogy a bőrébe bújjon. Az ok elképesztő.

Kim Cattrall négyszer utasította vissza Samantha szerepét, megdöbbentő, miért

Forrás: 7e Art/HBO

Kim Cattrall úgy érezte, a forgatókönyvírók nem látják reálisan a világot

A színésznő a minap egy interjúban mesélt arról, hogy bár sokan azt gondolják, hogy Samantha szerepét mintha ráöntötték volna, ez a valóságban nagyon nincs így. Négyszer utasította vissza a sorozatkészítők ajánlatát, de nem azért, mert mereven az ellenkezője mindannak, amit Samantha karaktere képvisel. Azért nem akarta eljátszani a szerepet, mert úgy gondolta, hogy egy 41 éves nő nem lehet szexi, egy ilyen idős nőre a közönség sem gondol így.

„Magammal szembeni ageizmus, a korom miatti önmagammal szembeni megkülönböztetés volt az oka. Aztán kiderült, hogy a 40 igenis szexi” — mondta Kim, és hozzátette, hogy karakterével szemben ő monogám és hűséges ember.

A színésznő, bár korábban is játszott ismert filmekben, mint például a Próbababa vagy a Rendőrakadémia, nem bánja, ha az embereknek a Szex és New York ugrik be róla.

„Egy fantasztikus karaktert alkottam, amit imádtam, és rengeteg szeretetet tettem bele, és ha csak ezért emlékeznek rám, akkor az igazán rendben van” — árulta el a sztár, aki a sorozat mind a hat évadában eljátszotta Samanthát, és újra eljátszotta a szerepet a 2008-ban és 2010-ben megjelent Szex és New York című mozifilmeken is. Ám 2016-ban Kim Cattrall visszautasította a harmadik filmben felajánlott szerepét, mert nem tetszett neki Samantha története, aki a forgatókönyv szerint egy tinédzser fiúval szextingelt volna.