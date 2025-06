Meghan Markle csak kihasználja Brooklyn Beckhaméket - állítja a forrás

Nem csitol a Beckham-balhé a tengerentúlon. Miközben egyre távolabb kerül egymástól David Beckham és a legidőseb fia Brooklyn Beckham, addig Victoria Beckam és a menye Nicola Peltz viszonya is egyre ridegebb. Most pedig megérkezett az igazi bulvárbomba: Meghan Markle, Harry herceg és a fiatalabb Beckham házaspár négyes szövetséget alakított ki egymással. Mondanunk sem kell, hogy a tékozló hercegné ebben a barátságban is a „bizniszt“ és a népszerűséget látja a Beckham család ismerősei szerint.

Meghan Markle szoros szövetséget akar kialakítani Brooklyn Beckhammel és feleségével Nicola Peltzzel

Forrás: WireImage/Getty Images

Miközben David Beckham és Victoria Beckham jó viszonyt ápol a királyi családdal - hamarosan pedig Károly király lovaggá is üti a korábbi labdarúgót - addig Meghan Markle és Harry herceg Brooklynék mellé pozícionálták magukat. Az új baráti társaság állítólag megbotránkozást váltott ki a királyi családból és David Beckhamékből is. Meghan Markle pedig úgy döntött, hogy az előnyére fordítja, hogy most már nem csak az ő családi balhéjuktól hangos a sajtó, és szövetséget kötött Peltzzékkel.

Meghan Markle „álomnégyest” akar létrehozni Brooklyn Beckhamékkel

A Beckham-Nicola házaspár egyik közeli ismerőse így írta le a jelenlegi helyzetet a Mirrornak:

A sussexiek valóban szorosabb barátságot szeretnének építeni Beckhamékkel, mert hatalmas potenciált látnak abban, ha megvalósulna az ő „álomnégyesük”, ami kvázi egy hírességekből álló szövetség lenne. Ennek az új celebcsapatnak a létrehozása nagy pofon lenne Davidnek, Victoriának, és a királyi családnak, ugyanis ebben a négyesben nincsen megbánás, vagy lelkiismeretfurdalás, kizárólag dac és megbántottság, amit a saját brandjük építésére használnának. Ezáltal két áldozatszerepben tetszelgő házaspár támogathatná egymást.

- árulta el a forrás. Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Brooklyn és Nicola nemcsak lelkitámogatást kap Harry hercegtől és a feleségétől, hanem a hercegi pár ügyvédjét is felbérelték, aki a jövőben védelmet fog biztosítani a számukra, ha még jobban elmérgesedne a viszony a Beckham szülők és a házaspár között.