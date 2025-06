Kiderült: ő az a titokzatos nő, akivel Orlando Bloom Velencébe érkezett

Úgy tűnik, Orlando Bloom nem sokáig szomorkodott a szakítás miatt. Jeff Bezos és Lauren Sanchez esküvője előtt vált hivatalossá a színész és Katy Perry szakítása, akkor az a hír járta, hogy Bloom a popsztár nélkül érkezik az rendezvényre, ám ennek úgy tűnik a fele sem volt igaz, vagy legfeljebb annyi. Orlando Bloom ugyanis egy ismeretlen hölggyel jelent meg Velencében. Hogy ki ő? A sussexi hercegné, Meghan Markle stylistja, akit állítólag tavaly tavasszal szerződtetett. Jamie Mizrahit a szakma legjobbjának tartják, ha arról van szó, hogy fel kell frissíteni valakinek az imázsát.

Orlando Bloom vele érkezett Velencébe: Jamie Mizrahi sztáro stylistja

Forrás: AFP

Ki Jamie Mizrahi, akive Orlando Bloom a Bezos-Sanchez esküvőre érkezett?

Jamie dolgozott Adele-lel a közelmúltbeli visszatérése során, ő határozta meg Mikey Madison stílusát azon az estén, amikor megnyerte első Oscar-díját, és ő tette Jennifer Lawrence-t azzá a menő csajjá, aki ma is. Instagram-feedje a kultúra legstílusosabb és legmesésebb sztárjainak kollázsa. És most úgy tűnik, velük is utazik. Jamie két ügyfele Orlando Bloom és Katy Perry is. De vajon miért utazott a színésszel Velencébe, a Jeff Bezos-Lauren Sanchez esküvőre?

Bár nem erősítették meg, hogy együtt lennének, bennfentesek szerint elég jól érezték magukat együtt a vízitaxiban, amibe beszálltak.