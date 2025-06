A Squid Game alkotója elárulta: ezért döntött a sorozat lezárása mellett

A Squid Game utolsó évada június 27-én debütált a Netflixen. Az író és rendező, Hwang Dong-hyuk interjúban beszélt többek között arról is, hogy a disztópikus dráma ötlete 2009-ben egy nagyjátékfilm forgatókönyveként indult, amely végül televíziós sorozattá alakult.

A sorozatkészítő elárulta, miért ér véget a Squid Game

Forrás: IMDB

Miért ér véget a Squid Game ?

A Squid Game a 3. évaddal véget ért, de Hwang valójában az 1. évad munkálatai után szerette volna lezárni a történetet. Az író-rendező elárulta, miért érezte úgy, hogy muszáj lezárnia a történetet.

„Ami azt illeti, azért döntöttem úgy, hogy a 3. évaddal fejezem be a történetet, mert úgy gondolom, hogy a történet, amit el akartam mesélni, a 3. évad végén teljes lezárást kapott. A történetet, amit én is el akartam mesélni, és amit Gi-hun révén képes vagyok elmondani, azt a 3. évaddal el is meséltem” — mondta Hwang, aki egy későbbi interjúban azt is elárulta, hogy ha valaha is visszatérne a Squid Game világába, akkor az a film vagy sorozat „más karakterekről szólna, más történetszállal”.

„Valamiféle spinoff talán. Például a maszkos őrökről. Hogy kerültek ide? Mit csinálnak szabadidejükben? Valami ilyesmi, talán" — magyarázta az író.

Hogy végül, hogy döntött Hwang, lesz-e spinoff, nem tudni, de a franchise bővül, és a Deadline értesülései szerint a Squid Game sorozat angol nyelvű változata jelenleg is fejlesztés alatt áll a Netflixnél, David Fincher rendező vezetésével.