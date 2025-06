Mindenkit megdöbbentette Rod Stewart közleménye: senki sem hitte, hogy megint beteg

Nem kis riadalmat keltett, amikor a múlt hét végén az örökifjú Sir Rod Stewart lemondta az egyik legfontosabb vegas-i koncertjét a rajongói legnagyobb megdöbbenésére. A 80 éves rocksztár ezután nyilatkozatot adott ki, amelyben elárulta, hogy az egészségügyi állapota nem tette lehetővé, hogy fellépjen. Bár állítása szerint nincsen komolyabb betegség a háttérben.

Rod Stewart egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy fellépjen csütörtök este Las Vegasban

Forrás: Getty Images/WPA Pool

Rod Stewarta saját bevallása szerint már szívesen lépett volna színpadra csütörtök éjszaka, azonban az orvosa arra kérte, hogy pihenjen inkább, és ne erőltesse túl magát. Az idős rocksztár az Instagram-oldalán elárulta, hogy influenzával küzdött a múlt hétvégén, és azóta még nem százszázalékos az egészsége.

Rod Stewart betegsége: az utóbbi időben több fellépést lemondott

Az énekesnek már tavaly augusztusban is volt egy hasonló időszaka, amikor több betegség megtámadta a szervezetét, ezért néhány hétig távol maradt a rivaldafénytől. Azóta azonban odafigyel az egészségére, rendszeresen fut is, emellett egy orvos felügyeli az egészségét. A szakértő pedig most úgy döntött, hogy Rodnak nyugton kell maradnia a következő napokban.

Sajnálom, hogy le kell mondanom a június 5-ei koncertemet is, amelyet a Caesar's Palace Colosseumában tartottam volna. Az orvosom több időt és pihenést írt nekem elő, nem akarja, hogy túl erőltessem magamat. Köszönöm a megértéseteket és a belőletek áradó szeretetet!

- írta bejegyzésében a sztár.