Sírhant művek: elképesztő, mennyit változtak a sorozat sztárjai, rájuk sem ismerni − GALÉRIA

2001-ben indult a Sírhant művek (eredeti címén Six Feet Under), egy tragikomédia-sorozat, amely egy családi temetkezési vállalkozás mindennapjait mutatja be. A történet középpontjában a családfő váratlan halála áll, amely után a családtagok az élet és a halál értelmét próbálják megérteni. A sorozatnak mély és szerethetően összetett karakterei miatt máig óriási rajongótábora van. A nézők és kritikusok egyaránt a valaha készült legjobb sorozatzárónak tartják a Sírhant művek befejező epizódját. De vajon mi történt a szereplőkkel azóta? Nézd meg galériánkat, hogyan festenek a sikersorozat színészei napjainkban.

A Sírhant művek sorozat egyik ikonikus helyszíne a sorozat női főszereplőivel

Sírhant művek sztárjai akkor és most

A Sírhant művek középpontjában a család, a veszteség és az emberi kapcsolatok álltak. A sorozatot máig a legnagyobbak közé emeli a komplex karakterábrázolása, sötét humora és az életet és halált átfogó mély filozófiai gondolatai. Olyan zseniális színészek szerepeltek benne, mint Richard Jenkins, Frances Conroy és Michael C. Hall, akik felejthetetlen alakítással formálták meg a Fisher család tagjait. Kattintsd végig galériánkat és nézd meg, hogyan változtak a sorozat szereplői!

