Megfejtettük a Squid Game végét? A 3 legdurvább teória, ami mindent megváltoztathat

„Ha túl sokat pislogsz, lemaradsz a csavarról” – így jellemezte egy TikTok-felhasználó a Squid Game második évadának zárójelenetét, és… hát nehéz vitatkozni vele. Az évadzáró valóságos agymasszázst adott a nézőknek, és az internet természetesen azonnal teóriák tömegét szülte meg. De mi van akkor, ha ezek közül néhány tényleg betalál?

A TikTok népe kitalált 3 teóriát s Squid Game végéhez.

Forrás: IMDB

3 teória a Squid Game 2. évadának végéről, amitől eldobod az agyad

A TikTok most már nemcsak a táncoló tinik és a fura diétás kaják gyűjtőhelye, hanem a rajongói nyomozás melegágya is. A #SquidGameTheory hashtag alatt több mint 300 millió megtekintés gyűlt össze és ezek között igazi kincsekre bukkantunk.

Jöjjön három teória, ami után garantáltan újra akarod majd nézni az évadzárót – és közben minden árnyékban összeesküvést sejtesz majd.

1. Seong Gi-hun mindig is tudta, mi folyik itt?

Egy népszerű TikTok-videó szerint Gi-hun nem egyszerű áldozat, hanem tudatos játékos volt – legalábbis a második évad utolsó perceiben erre utaló jelek vannak. Az elmélet szerint a piros hajszín szimbolikus volt: ő lett az új „piros ember”, vagyis a rendszer része. És hogy miért nem száll fel a gépre? Mert sosem akart elmenni – csak újra belül akart lenni.

Persze lehet, hogy csak simán utálja az amerikai légitársaságokat. De a nézők nem véletlenül kaparták le a falat ettől a cliffhangertől.

2. A Front Man valójában nem is… az?

A Front Man személye mindig is rejtélyes volt, de most olyan érzésünk van, mintha nem ugyanaz az ember lenne, mint korábban. Egyes felhasználók azt állítják, a testbeszéd, a hang és még a szemformája is más – komolyan, valaki mikroszkóppal elemezte ki a pasit.

A teória szerint a Front Man szerepe nem egy személyhez kötött, hanem egy szerepkör, amit bárki betölthet, ha elég kegyetlen. Olyasmi, mint a Joker – csak maszkban, kicsit koreaibb kiadásban.

3. A játék nem ért véget, csak új szintre lépett

És akkor itt van a legsúlyosabb: mi van, ha a második évad maga is csak egy újabb játék része? A kihívások kevésbé brutálisak, de a tét még mindig ugyanaz: ki marad ember egy embertelen rendszerben? Az egyik TikTok-videó szerint már az első epizódtól fogva egy „meta-játékot” láttunk. Aki túl „jó”, az kiesik. Aki túl „önálló”, azt figyelik. És aki túl sokat kérdez, az... nos, nem kerül a következő részbe.