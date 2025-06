Kiderült az igazság: ezért válik Stohl András és felesége, Vica

Napok óta találgatások övezik Stohl András és felesége, Stohl Vica válását. Most azonban egy közeli ismerős nyilatkozott a hot! magazinnak, és elmondta, mi vezethetett a döntésükhöz.

Stohl András és felesége, Vica elválnak

Forrás: TV2

Meglepte a közvéleményt, amikor kiderült, hogy Stohl András és felesége, Vica úgy döntöttek: külön folytatják. A pár 2020-ban házasodott össze, két évre rá megszületett közös kislányuk, Bella.

„Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább" - írta a műsorvezető a közöségi oldalán.

Stohl András válása: nem volt harmadik fél egy ismerős szerint

A hot! magazin információi szerint a válás hátterében nem áll drámai vagy botrányos ok. Egy névtelenséget kérő forrás így fogalmazott:

„Egyszerűen eltávolodtak egymástól. Küzdöttek, harcoltak, hogy megmentsék a házasságukat, de nem volt visszaút. Azt viszont leszögezném, hogy nem volt harmadik fél, ez nem játszott közre a válásban.”

A válás tehát nem hirtelen döntés eredménye volt, a történteket pedig a pár a nyilvánosság kizárásával szeretné feldolgozni, ahogy ezt a közleményükben is hangsúlyozták.