Sziget 2025: lebegő táncosokkal tér vissza a fesztivál leglátványosabb show-ja

A Sziget Fesztivál különlegesebb atmoszférájához azok a produkciók is hozzájárulnak, amelyek szó szerint kilépnek a színpadi keretek közül. A Nagy Utcaszínház és a Sétáló Utcaszínházak 2025-ben is látványos előadásokkal lepik meg a látogatókat, minden korábbinál gazdagabb felhozatalban.

Lebegő táncosok és óriásbábok a Szigeten

A nagyszínpadi programokat követően minden este az égbe emelkednek a Sylphes – Aerial Ballet, egy spanyol légibalett-társulat tagjai. A produkció a klasszikus balett mozdulatait ötvözi a szinkronúszásra emlékeztető koreográfiával és Vivaldi A négy évszak című zeneművével. A táncosok harminc méter magasban, lebegő vitorlákon mutatnak be hipnotikus, lassan áramló mozdulatsorokat.

A fesztivál forgatagában napközben is sorra bukkannak fel a Sétáló Utcaszínházak, amelyek hatalmas tömegeket vonzanak. Idén a spanyol Always Drinking Marching Band fúvószenészei bohócos színházi előadással egybekötött meneteléssel hívják táncba a közönséget. A Troula Theater Hexagonum című monumentális előadása pedig zenei és pirotechnikai elemekkel mutatja be az emberi cselekedetek következményeit – óriásbábok és egy fémes-méhkashoz hasonló látványvilággal.

Magyar fellépők: tánc, cirkusz és buborékcsodák

A magyar GENOA formáció Winds and Waves című előadása vitorlaszerű szerkezeteivel a közös mozgás és áramlás erejére épít. Az alkotók a jelenlét és a harmónia meditatív világába vezetik a nézőket, akik egy pillanatra kiszakadhatnak a Sziget pörgéséből.

A hazai Duo Gancho, egy magyar–spanyol artista páros AcroMobil Show című mozgó cirkuszprodukcióval szórakoztatja a fesztiválozókat. Egy veterán kisautó köré szervezett, humorral, szaltókkal és pörgő buzogányokkal tarkított akrobatikus előadásukkal garantált a nevetés – kortól függetlenül.

A Teatro Pavana színpompás Zsiráfok és Papagájok felvonulása ismét életre kel: a szoborszerű zsiráfok és az élénk, vibráló papagájok táncos, játékos kavalkádot hoznak a Sziget utcáira. Az Oakleaf Explorer/Flower Power című táncelőadása a természet életerejét ünnepli cumbia, salsa és karibi ritmusokkal.