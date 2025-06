Most érkezett a lesújtó hír: meghalt a világhírű énekes

82 éves korában elhunyt Brian Wilson, a The Beach Boys alapítótagja és dalszövegíró énekese, akinek olyan világhírű slágereket köszönhetünk, mint a Surfin Usa és a Wouldn't it Be Nice. A 20. század egyik meghatározó bandáját Brian a testvéreivel, unokatestvérével, és egy barátjával alapította 1961-ben, és hamar hírnévre tettek szert sajátos hangzású slágereikkel és dalszövegeikkel. Később sikert-sikerre halmoztak, de 64-ben a már világhírű énekes nem bírta el a népszerűség súlyát és idegösszeroppanást kapott. Ezután néhány évre abbahagyta a koncertezést és pszichológus segítségét kérte, valamint a dalszövegírásra koncentrált csak.

A világhírű énekes 82 éves korában veszítette életét

A világhírű énekes élete tele volt fájdalommal, de sosem adta fel

Brian végül a 70-es években tért vissza, és újra koncertezni kezdett, azonban drogfüggővé vált és megromlott a mentális egészsége is. Később több családtagja ellen is pereskedésbe fogott, és harcolt azért, hogy a dalszövegei jogai visszakerüljenek hozzá. A zenész karrierje végül a 90-es években jött egyenesbe, és onnantól kezdve aktívan koncertezett egészen 2024-ig, amikor demenciát diagnosztizáltak nála. Betegsége előtt egész estés koncerteket zongorázott és énekelt végig még 80 évesen is.

Megtört szívvel jelentjük be, hogy szeretett édesapánk Brian Wilson elhunyt. Még mindig nem találjuk a szavakat. Kérjük tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben a nehéz időszakban. A családunk jelenleg gyászol, de később megosztjuk a bánatunkat a világgal. Szeretet és irgalom

