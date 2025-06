Megújul a Wonder Woman Gal Gadot nélkül: íme a három lehetséges utód

Diana hercegnő most új arcot kap a Wonder Woman-ben. Három feltörekvő színésznő is esélyes, de a Gal Gadot-rajongóknak fáj a szívük a változás miatt.

Adria Arjona, Melissa Barrera és May Calamawy lehetnek az új Wonder Woman mozifilm főszereplői – Felipe Illa illusztrációin már a karakter bőrébe is bújtak. De mit szól ehhez Gal Gadot?

Forrás: WireImage

Jön az új Wonder Women: ők az új esélyek színésznők

Valami véget ért, valami elkezdődik. A DC-univerzum ismét átalakulóban van, és ezúttal Wonder Woman, azaz Diana themüszkirai hercegnő kerül a reboot-hullám középpontjába. A Wonder Woman 3 még csak a forgatókönyvírás fázisánál tart, de egy dolog már most biztosnak tűnik:

Gal Gadot nem tér vissza a szerepbe, amit évekig ő formált ikonikusra – izraeli sármjával, izmaival és Diana hercegnőre jellemző szenvedélyével.

A változás nem teljesen váratlan: a Wonder Woman 1984 anyagilag és kritikailag is bukás lett, és a DC Studios társelnöke, James Gunn épp azon dolgozik, hogy újraírja a DC teljes filmes univerzumát. Batman, Superman és most Wonder Woman is friss lendületet kap. A kulcsszó: reboot.

Gal Gadot Wonder Womanként: egy korszak vége

Gal Gadot Diana hercegnő karakterét – saját bevallása szerint – Diana hercegnéről mintázta: „kedves volt, empatikus és szenvedélyes, ugyanakkor nagyon határozott nő”, mondta korábban egy interjúban. És valóban, Wonder Womanként Gal Gadot nemcsak a harcban volt kemény, de abban is, ahogyan emberségét megőrizte egy gyakran embertelen világban.

A 2017-es Wonder Woman-film hatalmas siker volt, de a második rész már nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Most pedig, hogy a DC-univerzum átalakul, James Gunn Supermanje és Batmanje mellé új Wonder Woman is kell – új színésznővel.

3 lehetséges új Csodanő – Esélylatolgatás indul

A rajongók persze nem tétlenkednek: ha már úgyis jön az új Wonder Woman-film, elkezdődött a tippelgetés. Ki lehetne elég karizmatikus, erős, ugyanakkor emberi is, hogy eljátssza Diána hercegnőt? Felipe Illa konceptuális művész rögtön három feltörekvő színésznőt is „beöltöztetett” Wonder Womanné fan art formájában – és az eredmény kifejezetten meggyőző lett.

Adria Arjona

A Hitman és a Star Wars: Andor sorozat sztárja, Adria Arjona vibráló jelenléttel bír, és van benne valami titokzatos, ami illene a themüszkirai mitológiához. Emellett latin származása új színt hozhatna a karakterbe, miközben kemény és szenvedélyes nőt alakított már többször is.