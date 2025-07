Hatalmas baki az And just like that legutóbbi részében: őrjöngenek a rajongók

Úgy tűnik, az And just like that alkotói is elengedték a sorozat 3. évadát...

Az And just like that úgy tűnik, folytatja a mélyrepülését.

Nevetséges bakit szúrtak ki a nézők az And just like that új részében

Hogy történhetett ez meg?!

Május 29-én startolt el újra a Szex és New York spin-off sorozatának a legújabb évada, amit finoman szólva is szkeptikusan vártak a rajongók: többek szerint ugyanis az eredeti sorozat megcsúfolása az And just like that, ami teljesen nézhetetlenné vált a karaktergyilkos cselekménye és a bugyuta párbeszédei miatt.

Tény és való, hogy a nézettségi adatok sem éppen kecsegtetőek, de az igazi fekete öves Szex és New York rajongók még mindig kitartanak a négy főszereplő iránti elkötelezettség és a szemet kápráztató outfitek miatt.

Legalábbis kitartottak, ugyanis a legutóbbi részben egy olyan hibát követtek el a készítők, amit már a legtöbben nem tudtak megemészteni.

Mi történt a forgatókönyvírókkal?

A 3. évad hatodik részében ugyanis Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) apja minden előjel nélkül stroke-ot kap és meghal, ami a cselekmény egyik központi eleme lesz a továbbiakban.

Igen ám, azonban a szemfüles rajongók kiszúrták, hogy Lisa karaktere már a második évadban is eltemette az apját, ugyanis Big halála után azzal nyugtatta Carrie Bradshaw-t, hogy pontosan tudja, hogy mit érez, hiszen ő is átélte ezt a fájdalmat tavaly, amikor elveszítette az apját.

Ha pedig mindez nem lenne elég, később az évadban isteni csodaként megjelent Lisa apja, akit Billy Dee Williams játszott.

Lisa apja feltűnt a második évadban.

Tömeges felháborodás

Érthető módon a rajongók teljesen kiakadtak ezen az elképesztő írói trehányságon, amit mi sem értünk: hogy nem tűnhetett fel a stábból senkinek, hogy az egyik karakter apja hol meghal, hol reinkarnálódik, hol újra meghal?!

Voltak, akik azzal gyanúsították meg az And just like that... stábját, hogy a ChatGPT-vel íratják a forgatókönyvet és ezek után mi sem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy nem ez történt.

Persze a stáb azonnal reagált a vádakra: állításuk szerint az első halott apa valójában Lisa mostohaapja volt, most pedig a vér szerinti édesapja hunyt el. Nos, ha minket kérdezel, elég szedett-vedett válasznak tűnik, úgyhogy csak arra kérjük a készítőket, hogy a jövőben bármivel is turbózzák fel a kávéjukat, használjanak kevesebbet!