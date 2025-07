Még tovább mélyítheti a szakadékot Brooklyn Beckham Harpernek címzett szülinapi köszöntése

Ahogy megírtuk, az Instagramon köszöntötte fel húgát, Harpert 14. születésnapján Brooklyn Beckham. Vannak, akik úgy vélik, a legidősebb Beckham fiú ezzel egy lépést közeledett a családjához, de egy bennfentes arról beszélt, ez távolról sincs így, sőt...

2023-ban még senki se gondolta volna, hogy Brooklyn Beckham ennyire eltávolodik a családjától

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham álláspontja semmit nem változott

Brooklyn Beckham nyilvános születésnapi posztja húgának nem jelent békejobbot - állítja egy bennfentes, aki arról beszélt, hogy a gesztus kizárólag Harpernek szólt, és nem az egész családnak. A bejegyzés azért is beszédes, mert Brooklyn korábban nem tett közzé hasonlót David Beckham 50. születésnapján, sem pedig anyák napján. A jólértesült szerint az elmaradt köszöntések így különösen sértőek, és még tovább mélyítik a fiú és a család közötti szakadékot.

Brooklyn Beckham az Instagramon osztott meg egy fotót, amelyen ő, felesége Nicola Peltz és húga, Harper együtt szerepelnek, egy tavaly szeptemberi párizsi út során készült képen, Victoria Beckham divatbemutatóján. A kép mellé Brooklyn a következő szöveget írta: „Boldog születésnapot Harper, szeretünk téged x.”

Harperrel erős a kötelék, de ez ennyi és nem több

„Brooklyn és Harper mindig hihetetlenül közel álltak egymáshoz. Imádja őt, és a felesége, Nicola is odavan érte. Hihetetlenül szoros kötelék fűzi őket egymáshoz, és a történtek ellenére Brooklyn bálványozza kishúgát” - idézi a bennfentest a Sun. „Azért a közösségi médiában üzent, hogy megmutassa a világnak is, hogy ez a kötelék még mindig létezik. Ez azonban nem békejobb. Csak azért, mert Nicola és ő is szeretik Harpert és ki akarják ezt mutatni, nem jelenti azt, hogy békülnének családdal” - nyilatkozta a jólértesült.