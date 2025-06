Nicola Peltz barátai megtörték a csendet: ilyen ember valójában Brooklyn Beckham dúsgazdag felesége

Aggódnak az ismerősei Nicola Peltzért. Úgy vélik, a média - miután ő és Brooklyn eltávolodtak a Beckham családtól - szándékosan negatív képet fest a fiatal feleségről, aminek a fele sem igaz.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Los Angelesben élnek

Forrás: Northfoto

Nicola Peltz tudja, hogy szerencsés

Egy Nicola Peltzhez közel álló forrás szerint „hatalmas tévedés elkényeztetettnek nevezni” a színésznőt, aki már az esküvőjére is ajándékok helyett adományokat kért, plédául kutyamenhelyek számára. Ennek ellenére rengeteg negatív kritikát kap, amelyek kezelése már rég kicsúszott a kezéből. Különösen sok támadás érte azért, hogy 11 millió fontos Los Angeles-i lakásukat is a szülei Nelson és Claudia Peltz pénzéből vették. Ugyanakkor egy, a házaspár jó ismerőse hangsúlyozta: „Nicola nem tagadja, hogy szerencsés élete van, és hálás érte. De több mint 20 éve dolgozik, és most saját projekteken dolgozik és rendez. A szülei büszkék arra, hogy támogatják gyermekeiket, teljesen rendjénvalónak tartják, hogy segítenek, hiszen megtehetik”.

Csak ők tudják, mi az igazság

Mindeközben arról is hallani, hogy bár Brooklyn elszakadt szüleitől, most Nicola és milliárdos családja befolyása alá került és úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. „Nos, én még nem találkoztam se Nicolával se a családjával, de ismerőseim szerint nehéz kiigazodni rajta. El tudom képzelni, hogy Brooklynnak azt kell tennie, amit Peltz és a családja mondanak neki” - nyilatkozta egy londoni luxusszálló alkalmazottja a minap.