Döbbenetes hírek láttak napvilágot: P. Diddy állhat Liam Payne és Michael Jackson halála mögött — VIDEÓ

Ha azt állítod, téged már nem lehet meglepni, hiszen már mindent láttál a TikTok-on, készülj fel, mert amit most állítanak a platformon, az tényleg észbontó. A legújabb hihetetlen, de akár igaz is lehet típusú teória szerint nem volt véletlen túladagolás sem Liam Payne, sem korábban Michael Jackson halála. P. diddynek állhatott érdekében a két sztár eltüntetése.

P. Diddy lenne a felelős a Jakcson és Payne haláláért?

Forrás: NurPhoto

A híreknek azért nem nevezhető TikTok-teória szerint P. Diddy lehet a felelős több halálesetért is a sztárvilágban. Az egyik ilyen sztár Liam Payne, aki köztudottan nem kedvelte Beyoncét, és nem is tartotta túl sokra, sőt, egyenesen túlértékeltnek nevezte Diddy barátjának, Jay-Z-nek a feleségét. Ez nem tetszett a zenei világban nagy hatalmúnak számító rapper-producernek, ezért közvetetten, de kiiktatta az énekest.

Hihető? Ki tudja... De itt még nincs vége.

Többen állítják, hogy Michael Jackson haláláért is Diddy a felelős. A popikon halála azért állhatott Diddy érdekében, Jakcson is tudott azokról a partikról, amelyeket a rapper rendezett, és mivel ezek a már már tudjuk, milyen jellegű bulik totálisan ellentétesek voltak Michael Jackson elveivel, ezért ki akart tálalni. Ám, mielőtt megtehette volna, a This is it címet viselő, kezdődő turnéja előtt tragikus hirtelenséggel meghalt. A holttestére a testőre, Faheem Muhammad talált rá, aki a sztár halála után P. Diddynél vállalt munkát.

Hogy igazak-re a pletykák, nem tudni, de már így is elég sok van a rapper rovásán.