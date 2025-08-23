Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magyarázat

Jennifer Aniston felfedte szó szerint piszkos kis titkát — A színésznő senkinek nem javasolja, hogy kövesse a példáját

magyarázat sztárstátusz színésznő haj Justin Theroux Jennifer Aniston
Life.hu
2025.08.23.
Sok rajongója kiakadt a színésznőnek, amikor 2022-ben exférje, Justin Theroux közzétett egy képet, amelyen a sztár éppen cigarettára gyújt. Ám nem ez a legmocskosabb titka Jennifer Anistonnak. A leggusztustalanabbat ő maga árulta el.

Jennifer Aniston mindig tipptop megjelenése magától értetődő a rajongói számára. Amikor kiderült, hogy dohányzik, sokan kiborultak, mert nem feltételezték, hogy kedvencüknek vannak nemcsak magára, de másokra is káros szokásai. Van azonban egy olyan szó szerint mocskos titka, amire mostanáig nem derült fény.

US actress Jennifer Aniston arrives for the PaleyFest LA 2024 screening of "The Morning Show" at the Dolby theatre in Hollywood, California, April 12, 2024. (Photo by Chris Delmas / AFP)
Jennifer Aniston semmindig makulátlan
Forrás: AFP

Jennifer Anistonnak van magyarázata

Hollywoodi sztárstátusza ellenére, Jennifer Aniston sem makulátlan. Neki is megvannak a maga kevésbé jó szokásai, amelyek között akadnak kissé gusztustalanok is. S, hogy mi az a piszkos szokása, ami miatt sokak szemöldöke felszaladt

Jennifer Aniston elmondta, hogy miután izzadtan végzett az edzőteremben, nem mossa meg a haját. A Jóbarátok sztárja elismerte, hogy igyekszik elkerülni a túl gyakori hajmosást, mert „nem jó ezt minden nap csinálni”, inkább száraz sampont használ, hogy sport után felfrissítse a haját.

„Általában edzés után használom a száraz sampont. Jó, ha nem mosod meg a hajad minden nap, és hagyod, hogy a természetes olajok tegyék a dolgukat. Csak azért használom, hogy felfrissítsem a hajamat. Ez egy kicsit életet is ad neki, és egy kis tartást” – mondta el az ET online-nak a színésznő, aki saját márkás szárazsampont használ, és azt javasolja a rajongóinak, hogy ne kövessék a példáját, mert ő túl soszor használja a terméket, ami így gyakran elnehezíti a haját. 

Csókok és titkos érintések: Jennifer Lopez összejöhetett az egyik táncosával - VIDEÓ

A közösségi médiában terjedő felvételek alapján sokak szerint több van Jennifer Lopez és egyik táncosa között puszta munkakapcsolatnál.

Ma lenne 56 éves Matthew Perry: így gyászolja őt a legjobb barátja Jennifer Aniston - Videó!

Lassan két éve, hogy elveszítettük a Jóbarátok sztárját. A tragikus sorsú Matthew Perry ma lenne 56 éves, ez alkalomból megemlékezett róla a legjobb barátja és kollégája Jennifer Aniston is.

Bizarr dolgokat talált Courtney Cox a szekrényében — „Olyan, mintha önmagam megszállottja lennék”

A kabátszekrényében kutatott a Jóbarátok sztárja, aki maga is meglepődött, miket tárol, ráadásul fogalma nincs, hogy miért. Courtney Cox belátta, hogy itt az ideje a takarításnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu