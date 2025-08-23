Jennifer Aniston felfedte szó szerint piszkos kis titkát — A színésznő senkinek nem javasolja, hogy kövesse a példáját

Jennifer Aniston mindig tipptop megjelenése magától értetődő a rajongói számára. Amikor kiderült, hogy dohányzik, sokan kiborultak, mert nem feltételezték, hogy kedvencüknek vannak nemcsak magára, de másokra is káros szokásai. Van azonban egy olyan szó szerint mocskos titka, amire mostanáig nem derült fény.

Jennifer Aniston semmindig makulátlan

Forrás: AFP

Jennifer Anistonnak van magyarázata

Hollywoodi sztárstátusza ellenére, Jennifer Aniston sem makulátlan. Neki is megvannak a maga kevésbé jó szokásai, amelyek között akadnak kissé gusztustalanok is. S, hogy mi az a piszkos szokása, ami miatt sokak szemöldöke felszaladt?

Jennifer Aniston elmondta, hogy miután izzadtan végzett az edzőteremben, nem mossa meg a haját. A Jóbarátok sztárja elismerte, hogy igyekszik elkerülni a túl gyakori hajmosást, mert „nem jó ezt minden nap csinálni”, inkább száraz sampont használ, hogy sport után felfrissítse a haját.

„Általában edzés után használom a száraz sampont. Jó, ha nem mosod meg a hajad minden nap, és hagyod, hogy a természetes olajok tegyék a dolgukat. Csak azért használom, hogy felfrissítsem a hajamat. Ez egy kicsit életet is ad neki, és egy kis tartást” – mondta el az ET online-nak a színésznő, aki saját márkás szárazsampont használ, és azt javasolja a rajongóinak, hogy ne kövessék a példáját, mert ő túl soszor használja a terméket, ami így gyakran elnehezíti a haját.