Ez a koreai romkom minden álmodat valóra váltja: ellenségekből szerelmesek, időutazás és egy csipetnyi gasztronómia

Figyelem csajok, koreai romkom a Netflixen! Az új Netflix-sorozat augusztus 23-án debütál: a történet főszereplője Yeon Ji-yeong, egy tehetséges séf (Lim Yoon-a), aki karrierje csúcsán hirtelen visszakerül a Joseon-korba, hogy ott egy zsarnok király, Lee Heon udvarában dolgozzon, aki különleges ízléséről, de ridegségéről is híres. A sorozat műfaját tekintve a történelmi romantikus dráma, az időutazásos fantasy és a gasztrorománc elegye, jó adag humorral fűszerezve.
A romantikus sorozat egyszerre, könnyed és látványos, ideális kikapcsolódásnak, ha egy olyan modern romkomra vágysz, ami történelmi csavarral van átszőve. A humor, a kulináris csodák és a palotai intrikák elegye igazán ínycsiklandó élményt ígér. A sorozat hírnevét és népszerűségét két színésze Lee Chae-Min és a K-pop-énekes, Im Yoona nevei növelik.
A múlt és a jelen káprázatos keverékében játszódó történet főszereplője Yeon Ji Yeong séf, egy francia képzésben részesült perfekcionista séf, aki karrierje csúcsán hirtelen visszarepül az időben a királyi palotába.
Ott kénytelen főzni a hírhedten szeszélyes zsarnoknak, Yi Heon királynak, aki gyilkos ízléssel és halálos temperamentummal rendelkezik. Yeon Ji Yeong egy modern nő, aki a palota politikájának kegyetlen világában, a túlélésért való főzésben és egy váratlan románcban találja magát. A küldetése? Túlélni a királyi konyhát, megnyerni a lehetetlen királyt, és talán, csak talán, átírni a jövőt. Yi Heon király egy uralkodó, akit éles elméje és még élesebb nyelve miatt egyaránt félnek és félreértenek. De amikor egy tüzes új szakács érkezik a palotába, a király ízlelőbimbói, és talán a szíve is elkezd megváltozni.
Bon Appétit Your Majesty sorozat remek választás mindazoknak, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak, mégis izgalmas és látványos történettel szeretnék tölteni az estéiket. A séf és a tirannikus gourmet király kapcsolata, a gasztronómia, az időutazás, és a romantikus intrikák fúziója igazi K-dráma. Ne hagyd ki a premier napját, és élvezd ezt a színes, történelmi-gasztro utazást a Netflixen!
