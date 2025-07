Ki más lenne alkalmas rá, hogy körbevezesse Angliában a francia elnököt, ha nem Katalin hercegné? Vilmos herceg feleségét felkérték rá, hogy kísérje el a a trónörököst a RAF Northolt repülőtérre, ahova néhány nap múlva leszáll Emmanuel Macron és felesége Brigitte repülője. Ezután a wales-i házaspár lesz az elnök kísérete a következő két napban, amíg a szigetorszában tartózkodik. Macron látogatása nagyon különleges és fontos esemény, ugyanis Franciaország az egyik legnagyobb szövetségese Angliának. Katalin hercegné pedig köztudottan nagyon jó kapcsolatot ápol az elnökkel.

Katalin hercegné jó kapcsolatot ápol Emmanuel Macronnal

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné közös hintóban fog ülni a francia elnökkel

A Mirror számolt be róla, hogy kedden közös tárgyalásokat tart Károly király, Kamilla királyné és a francia delegáció. Az esemény során beiktatnak majd egy hintós kirándulást is Windsorban, este pedig egy állami bankettet fognak a vendégek tiszteletére tartani a palotában. A lap úgy tudja, hogy Emmanuel Macron és Brigitte Katalinékkal egy hintóban fog utazni a kirándulás során. Azt viszont a Kensington-palota még nem erősítette meg, hogy Katalin hercegné részt vesz-e az esti ünnepségen, ugyanis a rákos megbetegedése óta odafigyel rá, hogy egyensúlyt tartson fent a magánélete, a pihenés, és a kötelezettségei teljesítése között. Néhány héttel ezelőtt ezért is hagyta ki a Royal Ascott szerdai napját, miközben a kilátogató vendégek ő rá voltak a leginkább kíváncsiak.

Nem ez az első eset, hogy a francia elnököt Katalin hercegné kísérgeti

Emmanuel Macron és felesége Brigitte legutóbb 2021-ben töltött el ilyen hosszú időt az Egyesült Királyságban, akkor is Katalin hercegné és a férje Vilmos herceg adta a kíséretüket. Ezt a látogatást leszámítva Emmanuel Macron jelen volt II. Erzsébet királynő temetésén, és III. Károly koronázásakor is, de akkor a körülmények nem tették lehetővé, hogy sok időt töltsön együtt a két házaspár, most azonban biztosan kellemes élmény lesz mindannyiuk számára a találkozás.